Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звинуватив кремлівського диктатора Володимира Путіна в тому, що він цинічно віддав наказ про масовий ракетний удар, коли делегації України, Росії та США перебували в Абу-Дабі на мирних переговорах.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X.

Атака на Україну та переговори в Абу-Дабі

– Мирні зусилля? Тристороння зустріч в ОАЕ? Дипломатія? Для українців це була ще одна ніч російського терору, – написав міністр.

Андрій Сибіга зауважив, що під ворожою атакою перебували Київ та область, а також Харків. Росіяни гатили ракетами, зокрема й балістичними, а також сотнями ударних дронів.

Основними цілями для ворога лишаються об’єкти енергетики та житлові райони.

— Росія продовжує вести геноцидну війну проти цивільного населення, вчиняючи військові злочини та злочини проти людяності. В Києві загинула одна людина і щонайменше четверо отримали поранення. У Харкові було пошкоджено пологовий будинок, гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб та лікарню, що спричинило жертви серед цивільного населення, — розповів Сибіга.

Після ворожих ударів без електроенергії залишився Чернігів.

— Цей варварський напад ще раз доводить, що місце Путіна не за столом мирних переговорів, а на лаві підсудних спеціального трибуналу, — каже міністр закордонних справ.

Він подякував нашим військовим, які відбивали повітряну атаку ворога, та подякував енергетикам, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Також Андрій Сибіга висловив вдячність партнерам України, які надають ракети-перехоплювачі для ППО та передають енергетичне обладнання.

Переговори в ОАЕ

Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела, в Абу-Дабі проходять переговори між Україною і Росією. У центрі уваги вчорашніх переговорів були буферні зони і механізми контролю.

Оскільки це закрита зустріч, поки що невідомо, що принесе сьогоднішній день.

У п’ятницю президент Володимир Зеленський заявив, що поки зарано робити висновки за підсумками першого дня переговорів в Абу-Дабі, і закликав Росію продемонструвати готовність припинити війну.

В результаті нічної атаки на Київщину 24 січня поранення дістали четверо мешканців області. Крім того, у Броварському районі пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі. Ще один будинок пошкоджено на Бориспільщині.

