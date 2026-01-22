У Львівській області затримали двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які допомагали ворогу встановити наслідки від удару Орєшніком по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє пресслужба контррозвідки Служби безпеки.

Як СБУ затримала агентів ГРУ РФ на Львівщині

У відомстві повідомили, що дорозвідку цього обстрілу вели 64-річний житель Мукачева, якого ворожа спецслужба завербувала дистанційно, а також його 22-річний безробітний сусід.

За даними СБУ, молодший агент приїхав із Закарпаття на Львівщину після атаки.

– Він поетапно обходив локації в районі ракетного обстрілу, знімав їх на фото та фіксував координати на гугл-картах. Далі він передавав зібрану інформацію старшому агенту, який залишився в Мукачеві й напряму звітував куратору з російської спецслужби, – йдеться у повідомленні.

Працівники СБУ затримали обох коригувальників одночасно. Одного – за місцем проживання в Мукачеві, а іншого – у Львівській області, коли він проводив дорозвідку поблизу місця ворожого прильоту.

Відомство виявило, що агресори хотіли отримати інформацію про масштаб руйнувань українських об’єктів після удару для того, щоб використати цю інформацію у своїх інформаційно-психологічних спецопераціях та для планування нових обстрілів по регіону.

– Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, – підсумували в СБУ.

Нагадаємо, РФ офіційно визнала використання комплексу Орєшнік під час атаки на Україну.

Раніше повідомлялось, що удар Орєшніком по Львівській області стався вночі проти 9 січня.

