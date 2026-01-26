В Україні легалізували множинне громадянство. Відповідно до закону 4502-ІХ, який діє з 16 січня, українці тепер можуть законно отримувати паспорти інших країн, якщо ті включені до спеціального урядового списку.

Цей закон відкриває нові можливості для української діаспори та осіб із кількома громадянствами. Але водночас виникає низка практичних запитань: що тепер робити тим, хто вже має другий паспорт та чи можуть їх мобілізувати?

Ми звернулися за роз’ясненням до адвоката GRACERS Марини Івіної, щоб дізнатися, як діяти власникам двох паспортів згідно з новими нормами та чи підлягає мобілізації особа з подвійним громадянством.

Подвійне громадянство: чи можуть мобілізувати

За словами адвоката, особа, яка має громадянство України і водночас набула громадянства іншої держави, підлягає мобілізації на загальних підставах.

Відповідно до ст. 4 Конституції України, в Україні діє принцип єдиного громадянства. Це означає, що у правових відносинах з Україною особа визнається лише громадянином України, навіть якщо особа має і інше громадянство.

– Наявність іноземного паспорта не впливає на обов’язок служби в армії і не звільняє від мобілізації, – зазначає адвокат.

Відповідно до закону України Про військовий обов’язок і військову службу, всі військовозобов’язані громадяни України, незалежно від наявності іншого громадянства, можуть бути мобілізовані, якщо не мають відстрочки чи не визнані непридатними до служби. Отже, мобілізація з подвійним громадянством можлива і законна.

Чи мають право мобілізувати чоловіків з подвійним громадянством

За словами адвоката, чоловіки віком від 18 до 60 років, які є громадянами України, підлягають мобілізації, навіть якщо вони мають громадянство іншої країни.

– Якщо така особа не пройшла процедуру припинення українського громадянства через подання заяви, схвалення її президентом України та видання відповідного указу, то вона зберігає статус громадянина України, – говорить правниця.

За даними територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, при здійсненні обліку військовозобов’язаних наявність іншого громадянства не має впливу.

Таким чином, чоловік із подвійним громадянством буде мобілізований на тих самих підставах, що й особа з єдиним громадянством.

– Ба більше, ухилення від мобілізації, зокрема шляхом використання іноземного паспорта для виїзду за кордон, може кваліфікуватися як адміністративне або кримінальне правопорушення, – резюмувала Марина Івіна.

