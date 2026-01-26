Уночі проти 26 січня Росія продовжила атаки на українські регіони — під ударом опинилося Запоріжжя, а на Миколаївщині внаслідок атаки FPV-дроном постраждали діти.

Водночас у Києві тривають масштабні відключення світла та роботи з відновлення теплопостачання.

Паралельно у світі негода спричинила енергетичний колапс у США, а в Україні стало відомо про трагічну загибель народного депутата у ДТП на Львівщині.

Детальніше про головні події ночі — у добірці від Фактів ICTV.

Нічна атака РФ на Запоріжжя

У ніч проти 26 січня російські війська двічі атакували Запоріжжя ракетами та ударними безпілотниками.

Перед першими вибухами Повітряні сили ЗСУ та обласна влада попереджали про рух ворожого ударного БпЛА у напрямку Космічного району міста. Згодом у Запоріжжі пролунали вибухи, на місці одного з влучань виникла пожежа.

Після цього було оголошено загрозу застосування швидкісних ракет по Запорізькій області.

Вже згодом ворог повторно атакував місто — загалом за ніч російські війська завдали чотири удари.

Унаслідок повторної атаки пошкоджено приватні житлові будинки. В одній з осель сталося займання, яке рятувальники оперативно ліквідували.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

РФ вдарила FPV-дроном по селу на Миколаївщині

Увечері 25 січня російські війська атакували FPV-дроном село Дмитрівка Миколаївської області.

Внаслідок удару поранення отримали четверо дітей, яких госпіталізували до лікарень Миколаєва.

Стан постраждалих медики оцінюють як легкий.

У Києві без світла понад 800 тисяч абонентів

Станом на 25 січня у столиці, як і напередодні, без електропостачання залишаються понад 800 тис. абонентів.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, у Києві діє значний дефіцит електроенергії, тривають екстрені відключення.

Паралельно ведуться роботи з відновлення теплопостачання.

До столиці вже надійшли дві когенераційні установки, наступного тижня очікується постачання ще двох.

Також обговорюються плани з прокладання нових ліній електропередач і розвитку нової генерації.

Загибель народного депутата у ДТП на Львівщині

У неділю, 25 січня, у ДТП на Львівщині загинув народний депутат фракції “Слуга народу” Орест Саламаха.

Аварія сталася у селі Сокільники Львівської області. За попередніми даними ДБР, депутат, керуючи квадроциклом, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом.

Отримані травми виявилися несумісними з життям — Саламаха помер у лікарні.

Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Снігова буря у США: мільйон людей без світла

У США через потужну снігову бурю понад мільйон споживачів залишилися без електроенергії.

Негода паралізувала східні та південні штати: снігопади, крижаний дощ і аномально низькі температури спричинили масові відключення світла та скасування авіарейсів.

За даними сервісів моніторингу, скасовано понад 10 800 рейсів.

Президент США Дональд Трамп назвав шторм історичним та затвердив федеральні декларації про надзвичайний стан у низці штатів, зокрема у Теннессі, Джорджії, Луїзіані та Міссісіпі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 433-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

