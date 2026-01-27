У січні погода в Україні справді здивувала, адже було доволі холодно, тож багато людей уже втомилися від морозів і чекають відчутного потепління.

Яка погода буде у лютому 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Що відбуватиметься до кінця січня: прогноз погоди

Як розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха, до завершення місяця очікується мінлива та нестійка погода. На неї впливатимуть атмосферні фронти в зоні зниженого тиску та надходження теплого вологого повітря переважно з півдня, через що температура відчутно підвищуватиметься.

Водночас 27 січня у східних областях, а також на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі ще відчуватиметься вплив холодної повітряної маси зі сходу. Там уночі очікується -11…-16°, вдень -3…-8°.

На більшій частині території країни протягом доби буде 0…-5°, а на заході можливе підвищення до +3°. У Закарпатті, на півдні Одещини та у Криму вдень температура сягатиме +3…+9°.

28 січня вночі прогнозують 0…-8°, вдень від -2° до +3°, а в південних регіонах повітря прогріватиметься до +4…+10° тепла. У четвер уночі стане трохи тепліше, тоді як денні показники істотно не зміняться.

Починаючи з четверга, опади поширяться на всю територію України. Очікується, що це будуть дощі з мокрим снігом. Уже в п’ятницю до території України наближатиметься циклон із південного заходу.

Отже, найближчими днями переважатимуть повітряні потоки з південного сходу. У четвер напрямок вітру зміниться, і з’явиться північна складова.

Погода на лютий 2026: прогноз

За даними начальниці відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталії Голені, погода у лютому 2026 року буде мінливою. Початок лютого буде більш зимовим, із морозами.

Далі можливі періоди потепління, які чергуватимуться з похолоданнями. На півночі та заході країни температура прогнозується в межах кліматичної норми, тоді як на півдні та сході температура може бути приблизно на 1,5° вищою за середні значення.

Певні розрахунки вказують, що загалом погода на лютий 2026 може виявитися теплішою за норму приблизно на 2°. Перша декада лютого, найімовірніше, буде холоднішою, а надалі температура коливатиметься хвилями, а саме від плюсів до мінусів.

