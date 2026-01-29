Згідно ухваленого Верховною Радою державного бюджету на 2026 рік, в Україні з нового року прожитковий мінімум зріс до 3 209 грн, що майже на 10% більше, ніж минулого року. Враховуючи це, допомога на дітей також зросла.

Соціальні виплати на дітей із 1 лютого

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

У січні зросла допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Тож у лютому батьки мають право отримати одноразову виплату у розмірі 50 тис. грн після народження дитини. Раніше ця допомога була 10 320 грн, після чого протягом 36 місяців виплачувалось по 860 грн щомісяця (загалом 41 280 грн).

Крім того, можна буде замовити набір речей для новонародженого з 36-го тижня вагітності, тобто ще до народження малюка.

До того ж, щомісячні виплати також були оновлені з нового року. Таким чином, вагітні жінки без страхового стажу протягом усієї вагітності отримуватимуть по 7 тис. грн. Такий самий розмір допомоги передбачений і для одного з батьків, бабусі, дідуся чи опікуна, який доглядає дитину до року.

Програма підтримки єЯсла

У 2026 році окремо діє і програма підтримки єЯсла. У її рамках у разі виходу матері або іншого законного представника на роботу після досягнення дитиною одного року передбачається щомісячна виплата у розмірі 8 тис. грн.

Для родин, які виховують дитину з інвалідністю, виплати дорівнюють 12 тис. грн (коефіцієнт 1,5).

Виплати для одиноких матерів

Через збільшення прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року, суми на дітей стали вищими.

Так, встановлено, що у 2026 році розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років дорівнює 2 817 грн, для дітей від 6 до 18 років – 3 512 грн. Для осіб віком від 18 до 23 років (за умови навчання) – 3328 грн.

Допомога на дітей, яка надходить одиноким матерям, а також самотнім усиновлювачам визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за останні шість місяців.

Таким чином, розмір допомоги одиноким матерям розраховуються індивідуально і залежать не лише від прожиткового мінімуму, а й від доходів родини.

Мінімальні аліменти (50% прожиткового мінімуму):

до 6 років — від 1 408,50 грн;

6–18 років — від 1 756 грн;

18–23 років (за умови навчання) — від 1 664 грн.

Максимальні виплати (до 10 прожиткових мінімумів):

до 6 років — до 28 170 грн;

6–18 років — до 35 120 грн.

Опікунські виплати:

на дітей до 6 років — 7 042 грн (2,5 прожиткових мінімумів);

на дітей до 6 років з інвалідністю – 9 859 грн (3,5 прожиткових мінімумів);

на дітей 6–18 років — 8 780 грн (2,5 прожиткових мінімумів);

на дітей 6–18 років – 12 292 грн (3,5 прожиткових мінімумів).

Соціальна допомога для дітей з інвалідністю до 18 років:

Виплати розраховуються як відсоток від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (70%).

З 1 січня 2026 року розмір допомоги становитиме 1 816,5 грн. Сума виплат для дітей з інвалідністю також залежить від віку дитини та її групи інвалідності, з можливими додатковими виплатами на догляд або соціальною допомогою малозабезпеченим родинам, що визначається за спеціальною формулою.

Інша допомога для дітей із 1 лютого

Інші виплати:

багатодітні сім’ї — 2 100 грн на дитину;

діти ВПО — 3 000 грн (без змін).

Муніципальна няня у лютому буде доступною для:

дітей ВПО до 3 років;

дітей до 6 років, які потребують додаткового догляду;

дітей до 6 років, якщо один із батьків має інвалідність I–II групи;

дітей до 6 років у регіонах без працюючих дитсадків (частини Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської, Чернігівської областей).

Відшкодування — до 7 100 грн на місяць за дитину.

Додаткова підтримка:

Окрема допомога у розмірі 50 тис. грн передбачена на кожну дитину, яка повертається з депортації, примусового переміщення чи з окупованих територій. Виплата не впливає на інші соціальні допомоги чи субсидії.

