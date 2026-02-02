Російські окупанти періодично застосовують ракети типу Х-22 під час масованих атак на Україну. Носієм ракет виступає дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Що відомо про характеристики ракети Х-22 – далі в матеріалі.

Ракета Х-22: що відомо

Х-22 Буря – радянська/російська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22.

Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та площинних цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Приблизна оцінна вартість ракети Х-22 – близько $300-500 тис. Тактико-технічні характеристики:

висота польоту: 11,5-12,5 км;

стартова маса: 5 635 кг;

швидкість польоту: 3,5 Маха;

дальність стрільби: 140-300 км;

висота застосування: 10 км.

Створення авіаційного ракетного комплексу К-22 на базі надзвукового бомбардувальника Ту-22 з надзвуковою крилатою ракетою великої дальності Х-22 Буря почалося ще 1958 року.

Перші дослідні зразки виготовлені 1962 року на заводі №256 ГКАТ в Дубні (з 1966 року – Дубненський машинобудівний завод).

Перший запуск ракети Х-22 у штатному режимі відбувся 2 листопада 1963 року. Через часті відмови апаратури випробування ракети затягнулися на кілька років, оскільки в 1965-му у ВПС було 105 літаків Ту-22 різних модифікацій і жодного ракетоносця. Але перспективну ракету прагнули отримати за будь-яку ціну.

У технічному сенсі підготовка ракети до застосування трудомістка й надзвичайно небезпечна через використання високотоксичних компонентів ракетного палива. Екіпірування техніків-ракетників передбачає захисний спецкостюм із товстої гуми та ізолювальний протигаз.

Під час заправлення вживають серйозних запобіжних заходів – у режимі готовності перебуває аварійна команда.

У стройових частинах намагаються уникати заправляти ракети навіть під час навчань, якщо не очікується реальних пусків. Тому був розроблений і серійно випускався імітатор ракети Х-22 – І-098 для тренування льотних екіпажів.

Утім, імітаторів теж критично не вистачало. Тому в полках практикувалося використання бойових ракет зі знятим кілем. На них наносили червоний напис Навчальна і для реальних пусків не використовували.

Застосування в Україні

У ніч на 9 травня 2022 року російські агресори застосували до шести ракет Х-22 по об’єктах у містах Донецької області, розташованих у прифронтовій зоні.

Ввечері того ж дня окупанти обстріляли ракетами Х-22 торговий центр Riviera в селі Фонтанка неподалік Одеси та складські приміщення в Одесі. Тоді одна людина загинула, а п’ятеро зазнали поранень.

Також у травні 2022 року окупанти здійснили ще близько пʼяти ракетних атак, застосовуючи крилаті ракети Х-22.

А вдень 27 червня 2022 року російські війська завдали удару ракетами X-22 по ТЦ Амстор у місті Кременчук. На момент атаки в торговому центрі перебувало близько 1 тис. людей.

Вдень 5 грудня 2022 року російські окупанти запустили ракети Х-22 із бомбардувальника Ту-22 в напрямку Кривого Рогу.

Відомо, що основне озброєння бомбардувальника Ту-22 – протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, яка здатна зробити пробоїну в кораблі у 22 кв. м і завглибшки до 12 м.

Під час масованої ракетної атаки по Україні у суботу, 14 січня 2023 року, російський бомбардувальник Ту-22м3 крилатою ракетою X-22 зруйнував багатоповерховий житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок терористичного удару загинули понад 20 людей. За наявною інформацією, запуск ракети відбувся над Курською областю РФ неподалік кордону з Україною.

Уночі 19 липня 2023 року російські війська знову атакували Одеську область ракетами Х-22, Х-59, Онікс, а також дронами-камікадзе типу Shahed-136.

Окупанти випустили по портовій та критичній інфраструктурі Одеської області 8 крилатих ракет Х-22 (із літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря).

Вранці 29 грудня 2023 року війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши близько 110 ракет. Серед них були і ракети Х-22.

А вранці 13 січня 2024 року російські війська завдали ударів надзвуковими крилатими ракетами Х-22 по Шостці Сумської області.

Через 10 днів, 23 січня 2024-го, російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Україні. Зокрема, було запущено вісім ракет Х-22 з бомбардувальників Ту-22МЗ з Брянська та Орловської області в напрямку Харківщини та Сумщини.

Під час масованого обстрілу 7 лютого 2024 року Росія запустила чотири крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 у районі Севастополя та Курська, котрі, як відзвітували у Повітряних силах ЗСУ, не вдалося збити.

