Частина шкіл Києва переходить на дистанційне навчання через відсутність опалення. Низка освітніх закладів лишилася без тепла через російський удар по Дарницькій ТЕЦ.

Про це повідомляє пресслужба КМВА із посиланням на заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентина Мондриївського.

Школи Києва переходять на дистанційку

За словами Валентина Мондриївського, на сьогодні близько 45% шкіл у Дарницькому та Дніпровському районах не мають опалення.

Внаслідок ворожих обстрілів Дарницька ТЕЦ-4 зазнала значних руйнувань, а тому на відновлення системи теплопостачання піде щонайменше два місяці і це за умови, що не буде повторних ударів.

З огляду на відсутність тепла та на період ремонтних робіт навчання в зазначених закладах освіти відбуватиметься в дистанційній формі. Учні решти освітніх закладів цих двох районів вчитимуться очно.

– Для нас принципово важливо не зупиняти освітній процес, тому ухвалили рішення про дистанційну форму навчання в закладах, де відсутнє опалення після обстрілів. Водночас ключовою умовою для цього є стабільне електропостачання, тож розраховуємо на максимально лояльні графіки подачі електроенергії від ДТЕК для будинків і закладів освіти в цих мікрорайонах, – наголосив Валентин Мондриївський.

Водночас Департамент освіти і науки Києва розгоядає можливість тимчасового переведення учнів початкових класів у найближчі школи, які мають належні умови.

Також розглядається питання об’єднання кількох садочків в одному приміщенні як опорних закладів для громади.

Рішення щодо формату навчання керівництво кожної школи ухвалюватиме окремо з урахуванням фактичної наявності тепла.

Як повідомляють у КМВА, внаслідок січневих російських атак відсутнє теплопостачання у 153 будівлях закладів освіти Києва, а це близько 15% від загальної кількості.

Стабільна ситуація із забезпеченням опалення зберігається в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Від початку повномасштабної війни у столиці пошкодження зазнали 260 закладів освіти.

