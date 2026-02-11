Під час війни культуру часто просять зачекати. Їй відводять роль “потім” – після перемоги, після відбудови, після стабілізації. У публічних розмовах вона легко програє “більш нагальним” темам, і це вже стало звичним фоном.

Але війна не ставить життя на паузу. Вона змінює людей просто зараз – і ці зміни або фіксуються, або зникають без сліду. Саме тут культура перестає бути декоративною. Вона стає способом зафіксувати те, що інакше розчиниться в потоці подій.

На цьому тлі важливою подією для культурного середовища стало підписання меморандуму про співпрацю між Українським культурним фондом та 1 корпусом НГУ Азов.

Співпраця на перспективу

Партнерство не має вигляд разової ініціативи “для галочки”. Ідеться про підготовку спільної грантової програми для культурно-мистецьких проєктів, які працюють із темою війни такою, якою вона проживається через досвід людей, а не лише через події.

Для мистецького середовища це сигнал: робота з темою війни не зводиться до ілюстрації чи коментаря. Вона може бути складною, незручною, нефінальною – і водночас необхідною.

Чому у фокусі люди з власним досвідом війни?

Окремий акцент майбутньої програми – участь військових у формуванні культурно-мистецьких проєктів. Не як образів чи символів, а як людей, які мають власний досвід і можуть говорити про нього без посередників.

У культурному полі це важливий зсув. Він змінює дистанцію між митцем і темою, знімає потребу “пояснювати війну” і натомість залишає простір для прямої, іноді непростої розмови.

З якими форматами планують працювати?

У межах конкурсу підтримуватимуть культурно-мистецькі проєкти в різних формах. Серед них:

інтерактивні платформи пам’яті;

мистецькі об’єкти та просторові інсталяції;

подкасти, виставки й експозиційні проєкти;

відеороботи;

театральні постановки, перформанси, сценічні читання;

літературні та видавничі проєкти – каталоги, артбуки, збірки.

Перелік окреслює не межі, а радше поле можливостей для тих, хто шукає форму, адекватну досвіду.

Для кого це може бути важливо?

Грантова програма для митців, кураторів, культурних менеджерів, які вже працюють із темами пам’яті, травми, війни, але не завжди мають інституційну підтримку. Для тих, хто розуміє, що війна не закінчується разом із новинною стрічкою.

Якщо у вас є проєкт, який давно “чекає свого часу”, – схоже, цей час наближається. Стежте за оновленнями на сайті Українського культурного фонду.

Раніше стало відомо, що АЗОВ.ONE запускає збір на 250 млн грн.

Фото: НГУ Азов

