У ніч проти 12 лютого російські війська знову атакували українські міста дронами та ракетами.

Під ударами опинилися Одеса, Київ і Дніпро — є поранені, серед них діти. Напередодні у столиці також стався вибух автомобіля.

Тим часом уряд запустив нову програму підтримки для вимушених переселенців, а президент зробив окремі заяви щодо вступу до ЄС та можливого припинення вогню.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Одесу

Потужні вибухи в Одесі пролунали в ніч на 12 лютого.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух групи ударних дронів із Чорного моря в напрямку Одещини.

Згодом безпілотники зафіксували вже над містом — вони рухалися до центру. Місцева влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.

Як заявив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, в одному з районів пошкоджено об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Також пошкоджено 9-поверховий житловий будинок: зруйновано фасадну стіну та дах, виникло загоряння на верхньому поверсі.

Крім того, вогнем охопило павільйони на одному з ринків міста та пошкоджено будівлю супермаркету.

Попередньо відомо про одного постраждалого.

Атака на Київ

У ніч на 12 лютого російські війська здійснили атаку на Київ, зокрема із застосуванням балістичного озброєння.

У Дарницькому районі зафіксовано влучання в приватний житловий будинок, у Голосіївському та Деснянському районах — у нежитлову забудову.

У Дніпровському районі на двох локаціях впали БпЛА поблизу житлових будинків.

Унаслідок атаки постраждали двоє людей.

Атака на Дніпро

Вночі 12 лютого ворог атакував Дніпро ударними безпілотниками.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, в одному з районів пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

Також сталася пожежа, яку ліквідовували вогнеборці.

Через атаку поранення дістали немовля та 4-річна дівчинка.

У Києві вибухнув автомобіль

Ввечері 11 лютого у Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль. Факт інциденту підтвердили у столичній поліції.

На місці працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

За словами речника ДСНС Києва Павла Петрова, попередньо йдеться про вибух газової установки в авто.

Інформація щодо потерпілих з’ясовується.

Безвідсоткові позики від Кабміну

Кабінет Міністрів України запустив механізм одноразових безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають через надзвичайні ситуації.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що родини зможуть отримати до 50 мінімальних заробітних плат — близько 430 тис. грн — строком до 15 років.

Відсотки банкам компенсує держава.

Кошти можна використати на придбання майна, побутових речей та обладнання для облаштування в новій оселі.

Для цього необхідно звернутися до органу місцевої влади із заявою та довідкою про визнання постраждалим.

Зеленський про готовність до вступу України до ЄС

Володимир Зеленський заявив, що Україна зробить усе, щоб технічно бути готовою до вступу до Європейський Союз до 2027 року.

Президент наголосив на необхідності визначення конкретної дати вступу в офіційних документах. За його словами, відсутність чітких строків може дати Росії можливість впливати на процес і блокувати його через окремих представників у Європі.

Чи можливе припинення вогню до літа

Окремо глава держави заявив, що завершення бойових дій до літа є реальним, однак це залежить не лише від України, а й від позиції США та їхнього тиску на РФ.

За словами президента, припиненню вогню мають передувати підписання документа про гарантії безпеки для України зі США, узгодження 20-пунктного мирного плану, зокрема щодо Донецької області, а також ухвалення “плану процвітання” для післявоєнного відновлення країни.

Він зазначив, що всі ці процеси можуть відбуватися паралельно, але потребують чіткої послідовності та підтримки міжнародних партнерів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1450-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

