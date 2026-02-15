У Краснодарському краї РФ зафіксовано осередки займання на промислових об’єктах після нічної атаки безпілотників.

Про це повідомляє BBC із посиланням на губернатора регіону Веніаміна Кондратьєва.

Атака безпілотників у Краснодарському краї РФ

За його словами, пошкодження виявлені у селищі Хвиля Темрюкського району, а також у Сочі та селі Юрівка в Анапі. Найбільш складна ситуація склалася у селищі Хвиля.

Зараз дивляться

– Пошкодження є у селищі Хвиля Темрюкського району, у Сочі та у селі Юрівка Анапи. Найскладніша ситуація – у селищі Хвиля. Там пошкодження отримали резервуар із нафтопродуктами, склад та термінали, – написав Кондратьєв у телеграм-каналі.

Раніше оперативний штаб Краснодарського краю повідомляв, що у селищі Хвиля через падіння уламків безпілотника загорівся резервуар із нафтопродуктами.

До ліквідації наслідків пожеж залучено понад 120 рятувальників. Також повідомляється про двох поранених, яким надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 12 лютого безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії Лукойл у російському місті Ухта в республіці Комі.

За словами очевидців, у місті пролунало кілька вибухів, після чого на території нафтопереробного заводу виникла пожежа.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.