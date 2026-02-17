Виїзд чоловіків за кордон із 1 березня 2026 року в цілому залишиться незмінним – основні обмеження зберігаються. Однак у той же час впроваджено спрощення виїзду за кордон для певних категорій чоловіків 18-60 років.

Що саме зміниться в правилах виїзду чоловіків із 1 березня 2026 року та хто зможе перетнути кордон – розповідаємо в матеріалі Фактів ICTV.

Правила перетину кордону чоловіками з 1 березня: деталі

Починаючи з 1 березня, правила виїзду чоловіків за кордон продовжить регулювати закон Про мобілізацію.

Це означає, що виїхати за кордон чоловіки зможуть тільки за умови наявності в них чинного військово-облікового документа, який перевірять під час перетину працівники ДПСУ.

Так, перед виїздом за кордон чоловікам необхідно актуалізувати усі свої дані через ТЦК та СП, а інформацію про відстрочку необхідно внести до військово-облікового документа.

Вимоги законодавства свідчать, що в документі має міститися VIN-код. Його зчитають прикордонники для перевірки даних у електронному реєстрі.

VIN-код може бути як у новому документі, так і вклеєний у військовий квиток старого зразка.

Працівники медіа і виїзд за кордон: що змінилось

Для чоловіків віком від 23 до 60 років, що є працівниками сфери стратегічних комунікацій, медіа та інформацій, починаючи з 1 березня 2026 року продовжать працювати зміни, за яких їм можуть надавати право виїжджати за кордон строком до 60 днів.

Для перетину кордону чоловіками такого віку необхідно отримати лист-погодження від Державного комітету телебачення і радіомовлення України. В ньому мають бути зазначені дата виїзду, пункт пропуску, орієнтовна дата повернення та інші обов’язкові дані.

Це дозволить представникам медіа та інфосфери перетинати кордон для участі у міжнародних заходах.

Так раніше для виїзду працівників медіа за кордон необхідно було щоразу звертатися до Державної прикордонної служби, яка окремо розглядала кожне питання на підставі листів від Мінкульту.

Для виїзду за кордон працівника медіа потрібно мати:

запрошення від іноземної організації, перекладене українською;

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ з відмітками від ТЦК та СП, або ж електронний військово-обліковий документ.

Виїзд чоловіків за кордон з 1 березня: актуальні правила бронювання

Постанова Кабінету міністрів від 8 грудня 2025 року встановила нові правила виїзду чоловіків за кордон, які стосуються заброньованих військовозобов’язаних. Вони набувають особливої актуальності у контексті змін, що діють з 1 березня.

Згідно з оновленим порядком, підприємства оборонно-промислового комплексу отримали право бронювати працівників строком до 45 днів. Це дозволяє фахівцям усунути порушення військового обліку, завершити оформлення документів та зберегти робоче місце без ризику втрати права на бронювання і, відповідно, законної можливості виїзду за кордон.

Окремі зміни стосуються й підприємств, визнаних критично важливими: для них скасовано фіксований термін перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Якщо раніше процедура тривала до 72 годин, то тепер рішення ухвалюються швидше, без штучних затримок.

У Кабміні пояснюють, що нові правила виїзду чоловіків за кордон спрямовані на прискорення процедур бронювання, безперебійну роботу підприємств і правовий захист працівників, які мають законне право на бронь та можливість виїзду за межі України у передбачених законом випадках.

Виїзд чоловіків за кордон: хто може виїхати з 1 березня

Згідно з чинними нормами, з 1 березня 2026 року без обмежень можуть виїжджати за кордон чоловіки віком від 18 до 22 років, а також громадяни старші за 60 років.

Для цих категорій не застосовуються спеціальні дозволи чи підстави, окрім стандартних вимог прикордонного контролю.

Водночас виїзд чоловіків за кордон віком від 23 до 60 років у березні 2026 року можливий лише за наявності законних підстав, передбачених правилами перетину державного кордону України.

Хто з чоловіків 23–60 років може виїхати за кордон

Право на перетин кордону мають особи, які мають підтверджені законні підстави, серед яких:

стан здоров’я (медичні показання);

сімейні обставини;

навчання за кордоном (студенти, курсанти);

професійна діяльність (зокрема у сфері медіа);

волонтерська діяльність та поїздки, пов’язані з допомогою ЗСУ;

бронювання військовозобов’язаних у визначених законом випадках.

Саме ці категорії формують перелік підстав, за якими дозволений виїзд чоловіків за кордон у 2026 році.

Які документи потрібні для виїзду чоловікам 18–22 років

Для перетину кордону чоловікам віком від 18 до 22 років необхідно мати:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі, який мають право перевіряти прикордонники.

Які є нові правила перетину кордону ЄС для чоловіків 18–60 років

З 12 жовтня 2025 року продовжують діяти оновлені правила виїзду до країн ЄС у зв’язку із запуском системи Entry/Exit System (EES), яка фіксує всі перетини зовнішніх кордонів Шенгенської зони.

Система передбачає обов’язкову цифрову біометричну реєстрацію замість паспортних штампів.

Для проходження контролю необхідно надати:

фото обличчя;

відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років);

дані із закордонного паспорта;

інформацію про дату та місце в’їзду або виїзду;

дані про можливі відмови у в’їзді.

Система EES застосовується до поїздок до 90 днів протягом 180 днів і спрямована на:

контроль строків перебування іноземців;

запобігання нелегальній міграції;

виявлення підроблених документів;

автоматизацію прикордонного контролю.

Винятки у виїзді чоловіків за кордон у березні: що відомо

У березні 2026 року виїзд чоловіків призовного віку за кордон можливий лише за наявності законних підстав, визначених чинним законодавством.



Так, чоловіки можуть виїжджати у відпустку за умови бронювання та наявності офіційного дозволу від підприємства, на якому вони працюють.

Право на перетин державного кордону також мають чоловіки, які:

супроводжують осіб з інвалідністю;

виїжджають на лікування за кордон;

мають інші законні, документально підтверджені підстави, передбачені правилами перетину кордону.

Водночас ці правила не поширюються на заброньованих осіб, посади яких зазначені у пункті 2.14 Правил перетину державного кордону України.



Такі чоловіки можуть перетинати кордон виключно з метою службових відряджень і не мають права на виїзд у приватних цілях, зокрема у відпустку.

Виїзд чоловіків за кордон з 1 березня 2026 року: як уникнути відмови на кордоні

З 1 березня 2026 року правила перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків залишаються жорстко регламентованими, а Держприкордонслужба має законні підстави для відмови у виїзді навіть за формальної наявності підстав.

Юристи попереджають, що у виїзді чоловіків за кордон з 1 березня можуть відмовити, якщо особа:

не має військово-облікового документа у паперовій або електронній формі;

не надала офіційних документів, що підтверджують право на виїзд;

має розбіжності між документами та даними в реєстрі Оберіг;

перебуває у розшуку або має помилки в облікових даних;

не може документально підтвердити підставу для перетину кордону.

Навіть незначні неточності в реєстрах можуть стати підставою для відмови без можливості виїзду в той самий день.

Чи можуть виїжджати чоловіки, виключені з військового обліку, з 1 березня

До категорії осіб, виключених з військового обліку, належать:

чоловіки, старші за 60 років;

особи, засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини;

громадяни, визнані непридатними до військової служби за висновком ВЛК;

особи, яким припинено громадянство України.

Юристи наголошують: статус непридатного до служби не гарантує автоматичного дозволу на виїзд за кордон з 1 березня. Перед поїздкою необхідно перевірити, щоб усі дані були коректно внесені до державних реєстрів.

Для законного перетину кордону необхідно:

подати заяву до ТЦК та СП та отримати офіційне рішення про виключення з військового обліку;

мати довідку ВЛК про непридатність до служби;

перевірити актуальність даних у застосунку Резерв+;

переконатися у синхронізації даних між реєстрами.

Адвокати радять обов’язково перевіряти інформацію в Резерв+ перед виїздом, оскільки саме розбіжності в цифрових базах найчастіше стають причиною відмови на пункті пропуску.

