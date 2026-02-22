Зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися найближчим часом, при цьому не виключається участь президента США Дональда Трампа.

Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф в інтерв’ю Fox News.

Віткофф про можливу зустріч Зеленського з Путіним

За словами Віткоффа, війна Росії проти України є “безглуздою”, а ключові суперечки між сторонами стосуються територіальних питань, щодо яких досі не вдалося досягти консенсусу.

Він зазначив, що разом із Джаредом Кушнером американська сторона розраховує, що запропоновані ініціативи допоможуть зблизити позиції сторін у найближчі три тижні.

— Ми з Джаредом сподіваємося, що пропозиції, які ми проголосили за столом переговорів, об’єднають сторони в найближчі три тижні і, можливо, приведуть до саміту між Зеленським і Путіним. Можливо, це буде тристороння зустріч за участі президента США, — заявив Віткофф.

Спецпредставник наголосив, що Дональд Трамп не має наміру брати участь у зустрічі, якщо вона не матиме реальних шансів на результат.

За його словами, Трамп має “унікальну здатність” оцінювати перспективи таких переговорів, і не погодиться на формат, який не дасть практичних результатів.

— Сподіваюся, найближчими тижнями ви почуєте хороші новини, — додав Віткофф.

Він також розповів, що зазнавав критики через часті контакти з Путіним, однак пояснив це необхідністю добре розуміти позицію іншої сторони для досягнення потенційної угоди. За його словами, він зустрічався з главою Кремля вісім разів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі на мирних переговорах із Росією не досягнуто прогресу щодо чутливих територіальних питань.

За його словами, питання Донбасу та тимчасово окупованих територій залишаються складними саме на політичному рівні.

Водночас він зазначив, що певний конструктив є у військовій підгрупі, зокрема, щодо можливого моніторингу припинення вогню за участі американської сторони.

