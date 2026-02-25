Президент Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищенням СБУ.

Зеленський заслухав доповіді СБУ та дав доручення

Президент Володимир Зеленський доручив т.в.о. голови СБУ Євгенію Хмарі та заступнику голови СБУ Олександру Покладу працювати на очищення Служби від осіб, які не захищають інтереси України. Також він додав, що сьогодні були відповідні затримання.

– Були доповіді Служби безпеки України – я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес – зовсім не Україна. Є вже результати. Сьогодні були відповідні затримання, і дуже важливо, щоб були справедливі вироки. Кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України. Іншого не буде. Слава Україні! – зауважив голова держави.

Також Зеленський розповів про надання допомоги Україні від низки країн. Зокрема, від Швеції у розмірі $1,5 млрд, Норвегії – понад $1 млрд, Данії – пакет підтримки для енергетики та гуманітарної сфер.

За словами президента, є додаткові рішення про підтримку від Литви, Латвії та Естонії.

– А в цілому країни NB8 – «нордики» та Балтія – цього року спрямують більше 12 мільярдів євро на підтримку України, близько мільярда – на енергетичну підтримку. Це надзвичайно важливо для нас – для України. Кожне рішення, кожна зустріч, наші саміти додають упевненості Україні, додають можливості нам захищати життя, – додав голова держави.

Також він подякував ЄС за участь у відновленні та оновленні захисту української енергетики та повідомив, що вже урядовці вже готують відповідну стратегію на наступну зиму.

Крім того, Зеленський додав, що у березні активна дипломатична робота продовжиться і вже багато що заплановано.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 лютого, було затримано командувача логістики Повітряних Сил і посадовця СБУ. Ці особи причетні до масштабної корупції під час будівництва укриттів для літаків.

До того ж, нещодавно голова держави анонсував очищення СБУ, від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам”.



