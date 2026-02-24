Президент України Володимир Зеленський повідомив, що інформація про нібито намір Сполучених Штатів укласти мирну угоду до 4 липня є для нього новою.

Зеленський про ініціативу США завершити війну до 4 липня

– Що стосується 4 липня і того, що США та президент Трамп хочуть закінчити війну, я можу тільки підтримати це, – заявив він під час спілкування з медіа за підсумками саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії.

Проте президент наголосив, що він вперше чує про такий дедлайн від Дональда Трампа.

– Для мене це нова інформація, хоча зараз інформація дуже швидко міняється… В будь-якому випадку, під час перемовин в Абу-Дабі, а також у Швейцарії, сторони України та Америки піднімали питання, що є бажання і бачення з боку Сполучених Штатів закінчити цю війну якнайшвидше, – додав глава держави.

Президент наголосив, що Україна завжди підтримувала оперативні рішення щодо завершення війни.

– Там не йдеться, що фаст-трек пов’язаний з тим, що ми віддаємо частину своїх територій, – зазначив він.

Нагадаємо, видання Bloomberg із посиланням на європейських чиновників і представників НАТО повідомляло, що США прагнуть укласти угоду щодо врегулювання конфлікту в Україні до 4 липня – Дня незалежності у Сполучених Штатах.

У січні посол США при НАТО Меттью Вітакер зазначав, що США не озвучували жодних конкретних дедлайнів щодо завершення війни, яку Росія веде проти України.

Проте, за словами Вітакера, США зацікавлені, щоб бойові дії завершилися якомога швидше.

