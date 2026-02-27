Події ночі 27 лютого: удари по Одещині та Сумах, переговори в Абу-Дабі та рішення МВФ
У ніч проти 27 лютого російські війська атакували Одеську, Сумську та Запорізьку області.
Тим часом правоохоронці повідомили про підозру посадовцям Повітряних сил і СБУ у справі про 1,4 млрд грн на укриття для літаків, президент анонсував новий раунд переговорів в Абу-Дабі, а МВФ затвердив для України програму на $8,1 млрд.
Про головні події ночі та ранку 26 лютого – читайте в добірці на Фактах ICTV.
Атака на Одеську область
У ніч проти 27 лютого ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками.
Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження портових резервуарів і будівельного крану, фасаду та скління житлового будинку, автомобілів, медичного закладу.
На окремих локаціях виникли займання, зокрема контейнерів із продовольчими товарами.
Крім того, зруйновано будівлю дитячого садочка.
Постраждали двоє цивільних — 3-річна дівчинка та 44-річний чоловік. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Атака на Суми
Уранці 27 лютого російський ударний БпЛА поцілив у будівлю в центрі Сум.
За даними ДСНС та очільника Сумської ОВА Олега Григорова, влучання сталося у готель у центральній частині міста, виникла пожежа.
Рятувальники евакуювали близько 50 людей.
Під час ліквідації пожежі російські війська завдали повторного удару по місцю атаки, коли там уже працювали підрозділи ДСНС.
Під час обох атак люди не постраждали.
Удар по Запоріжжю
Російські війська здійснили масований обстріл безпілотниками одного з населених пунктів у Запорізькому районі.
Внаслідок ударів травмовано чотири людини, серед них — один підліток.
За кількома адресами виникли пожежі у двох житлових будинках, господарчій споруді, легковому автомобілі та газопроводі низького тиску.
Вибуховою хвилею та уламками частково пошкоджено житлові будинки.
Підозра посадовцям ПС та СБУ
Командувачу логістики Командування Повітряних сил ЗСУ та начальнику Управління СБУ в Житомирській області повідомили про підозру .
Їм інкримінують перевищення влади та службових повноважень, а також надання неправомірної вигоди.
За даними слідства, йдеться про 1,4 млрд грн, виділені на зведення збірно-розбірних укриттів для літаків.
Перевірки встановили невідповідність конструкцій вимогам інженерного захисту.
Після цього, як стверджує слідство, посадовці запропонували 13,8 млн грн за невтручання військової контррозвідки.
Новий раунд переговорів в Абу-Дабі
Президент Володимир Зеленський заявив, що новий раунд тристоронніх переговорів зі США та Росією може відбутися на початку березня в Абу-Дабі.
За його словами, з’явилася більша готовність до наступного етапу переговорів.
Головне завдання — фіналізувати домовленості для реальних гарантій безпеки та підготувати зустріч на рівні лідерів.
Водночас керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що США не встановлювали конкретних термінів завершення війни.
За його словами, переговори залишаються складними та багатоплановими.
Україна зменшила атомну генерацію
Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок російської атаки у ніч проти 26 лютого в енергосистемі сталося аварійне відключення кількох високовольтних ліній електропередачі.
Для збереження стабільної роботи енергосистеми довелося вимушено зменшити потужність атомної генерації.
Шмигаль уточнив, що ситуація перебуває під контролем, однак енергосистема залишається вразливою до нових обстрілів.
У четвер відбулося засідання Енергетичного штабу, де розглядали питання відновлення пошкоджених мереж, резервування потужностей та координації з міжнародними партнерами.
Нова програма МВФ на $8,1 млрд
Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування для України на $8,1 млрд.
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що перший транш у розмірі близько $1,5 млрд Україна отримає найближчим часом.
Кошти спрямують на покриття дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.
Зазначається, що ця програма є частиною ширшої фінансової рамки, яка передбачає залучення до €90 млрд від ЄС та підтримку країн G7.
Меланія Трамп очолить засідання Радбезу ООН
Перша леді США Меланія Трамп 2 березня очолить засідання Ради безпеки ООН у межах ротаційного головування Сполучених Штатів.
Про це заявив постійний представник США при ООН Майк Волтц.
За його словами, це буде перший випадок, коли засідання Радбезу очолюватиме не посол або урядовець, а перша леді країни.
В офісі Меланії Трамп повідомили, що її виступ буде присвячений ролі освіти у просуванні миру, толерантності та глобальної безпеки.
Брифінг для Трампа щодо Ірану
Після завершення третього раунду переговорів між США та Іраном у Женеві президент США Дональд Трамп отримав закритий брифінг щодо можливих варіантів силового сценарію проти Тегерана.
За даними джерел, адміністрація США розглядає дипломатичний процес як обмежений у часі та готує альтернативні сценарії на випадок його провалу.
Попри те, що американська сторона назвала переговори у Женеві “позитивними”, конкретних домовленостей досягнуто не було.
За інформацією Axios, Білий дім вже розпочав нарощування військової присутності США на Близькому Сході.
Іран, своєю чергою, заявляє про готовність продовжити консультації, однак визнає наявність серйозних розбіжностей щодо ключових аспектів ядерної програми.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 465-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.