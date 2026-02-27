У ніч проти 27 лютого російські війська атакували Одеську, Сумську та Запорізьку області.

Тим часом правоохоронці повідомили про підозру посадовцям Повітряних сил і СБУ у справі про 1,4 млрд грн на укриття для літаків, президент анонсував новий раунд переговорів в Абу-Дабі, а МВФ затвердив для України програму на $8,1 млрд.

