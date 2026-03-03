Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак очолив комітет у Національній асоціації адвокатів України.

Єрмак очолив комітет у Національній асоціації адвокатів

На сайті НААУ повідомляється, що при Національній асоціації адвокатів почали роботу чотири нові колегіальні дорадчі органи – галузеві комітети.

Окремими розпорядженнями голови Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України Лідії Ізовітової створено Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення. Його головою став Андрій Єрмак.

Зараз дивляться

Також започатковані:

Комітет з питань правового забезпечення та захисту прав у сфері психічного здоров’я (голова – Ганна Іщенко);

Комітет з питань нафти, газу та надрокористування (голова – Сергій Антоненко);

Комітет з питань медіації (голова – Луїза Романадзе).

Наголошується, що діяльність членів рад комітетів, зокрема керівників, здійснюється на громадських засадах.

Нагадаємо, що у січні 2026 року Андрій Єрмак відновив право на адвокатську діяльність. Варто зазначити, що після обшуків НАБУ та САП в урядовому кварталі у листопаді минулого року Єрмак написав заяву про відставку, яку згодом підписав президент Володимир Зеленський.

Після звільнення Єрмак заявив, що має намір вирушити на фронт. Однак у Міноборони України на запит народного депутата Ярослава Железняка повідомили, що екскерівник ОП не звертався до жодного ТЦК та СП з бажанням пройти військову службу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.