Ермак стал главой комитета Национальной ассоциации адвокатов: что известно
- Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак стал главой комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины.
- Речь идет о Комитете по защите пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления.
- Как отмечает НААУ, было создано всего четыре комитета, которые будут работать на общественных началах.
Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак возглавил комитет в Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Ермак возглавил комитет в Национальной ассоциации адвокатов
На сайте НААУ сообщается, что при Национальной ассоциации адвокатов начали работу четыре новых постоянно действующих коллегиальных совещательных органа – отраслевые комитеты.
Отдельными распоряжениями главы Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины Лидии Изовитовой создан Комитет по защите пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационным механизмам и евроинтеграционному правовому обеспечению восстановления. Его главой стал Андрей Ермак.
Также сформированы:
- Комитет по вопросам правового обеспечения и защиты прав в сфере психического здоровья (глава– Анна Ищенко);
- Комитет по вопросам нефти, газа и недропользования (глава – Сергей Антоненко);
- Комитет по вопросам медиации (глава – Луиза Романадзе).
Отмечается, что деятельность членов советов комитетов, в том числе руководителей, осуществляется на общественных началах.
Напомним, что в январе 2026 года Андрей Ермак возобновил право на адвокатскую деятельность. Следует отметить, что после обысков НАБУ и САП в правительственном квартале в ноябре прошлого года Ермак написал заявление об отставке, которое подписал президент Владимир Зеленский.
После увольнения Ермак заявил, что намерен отправиться на фронт. Однако в Минобороны Украины по запросу народного депутата Ярослава Железняка сообщили, что экс-глава ОП не обращался ни к одному ТЦК и СП с желанием пройти военную службу.