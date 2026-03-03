Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак возглавил комитет в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

На сайте НААУ сообщается, что при Национальной ассоциации адвокатов начали работу четыре новых постоянно действующих коллегиальных совещательных органа – отраслевые комитеты.

Отдельными распоряжениями главы Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины Лидии Изовитовой создан Комитет по защите пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационным механизмам и евроинтеграционному правовому обеспечению восстановления. Его главой стал Андрей Ермак.

Также сформированы:

Комитет по вопросам правового обеспечения и защиты прав в сфере психического здоровья (глава– Анна Ищенко);

Комитет по вопросам нефти, газа и недропользования (глава – Сергей Антоненко);

Комитет по вопросам медиации (глава – Луиза Романадзе).

Отмечается, что деятельность членов советов комитетов, в том числе руководителей, осуществляется на общественных началах.

Напомним, что в январе 2026 года Андрей Ермак возобновил право на адвокатскую деятельность. Следует отметить, что после обысков НАБУ и САП в правительственном квартале в ноябре прошлого года Ермак написал заявление об отставке, которое подписал президент Владимир Зеленский.

После увольнения Ермак заявил, что намерен отправиться на фронт. Однако в Минобороны Украины по запросу народного депутата Ярослава Железняка сообщили, что экс-глава ОП не обращался ни к одному ТЦК и СП с желанием пройти военную службу.

