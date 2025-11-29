Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак не тримає зла на главу держави Володимира Зеленського через своє звільнення.

Про це Андрій Єрмак заявив у коментарі The Financial Times.

Єрмак про звільнення з посади керівника Офісу президента

– Він (Зеленський, – Ред.) був моїм другом до цієї роботи і я пам’ятатиму його після неї, – сказав Єрмак, уточнивши, що не тримає зла.

Екскерівник Офісу президента додав, що українській делегації під його керівництвом у Женеві вдалося домогтися перегляду початкового варіанту мирного плану, запропонованого США.

За його словами, команда України разом з партнерами змогли досягти того, щоб 28-пунктовий документ більше не існував. Ймовірно, він мав на увазі переглянутий мирний план, який тепер є більш прийнятним для України.

Єрмак зазначив, що залишається кілька складних пунктів, які необхідно узгодити. Колишній керівник Офісу президента вважає, що це можливо.

На його думку, в будь-якому разі, президент, попри будь-який тиск, не підпише і не схвалить жодні пункти, які суперечить інтересам України.

Вранці 28 листопада НАБУ і САП провели обшуки у колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Згодом Єрмак це підтвердив, зазначивши, що обшуки відбуваються за місцем його проживання і він готовий сприяти слідству.

Згодом Зеленський повідомив, що звільнив Єрмака з посади керівника Офісу президента, тому тепер відбудеться перезавантаження. Глава держави зазначив, що проведе консультації з тими, хто може очолити Офіс президента.

Після подання заяви про звільнення Єрмак повідомив, що йде на фронт. Він заявив, що відчуває огиду від бруду, вилитого на нього, але ще більше незадоволений відсутністю підтримки з боку тих, хто знає правду.

