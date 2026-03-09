Під час нічної атаки 9 березня російські війська обстріляли Україну 197 безпілотниками та двома балістичними ракетами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 9 березня: що відомо

За даними Повітряних сил, нічна атака на Україну розпочалася о 18:30 8 березня.

Зараз дивляться

Росіяни застосували дві балістичні ракети Іскандер-М із тимчасово окупованого Криму, а також 197 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів.

Дрони запускали з районів Орла, Курська, Брянська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Близько 120 із них становили – Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 сили ППО збили або подавили 161 ворожий безпілотник на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 36 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.

Наразі атака триває — у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих безпілотників.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.