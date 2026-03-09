Во время ночной атаки 9 марта российские войска обстреляли Украину 197 беспилотниками и двумя баллистическими ракетами.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 9 марта: что известно

По данным Воздушных сил, ночная атака на Украину началась в 18:30 8 марта.

Россияне применили две баллистические ракеты Искандер-М из временно оккупированного Крыма, а также 197 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.

Дроны запускали из районов Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Около 120 из них составляли — Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силы ПВО сбили или подавили 161 вражеский беспилотник на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 36 ударных БПЛА на восьми локациях, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.

В настоящее время атака продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских беспилотников.

