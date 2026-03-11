Обвинувальний акт щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія скерували до суду.

Про це повідомили у Службі безпеки України та Генпрокурор України Руслан Кравченко.

Вбивство Андрія Парубія: справу скерували до суду

За даними слідства, Андрія Парубія вбили 30 серпня 2025 року у Львові неподалік будинку, де він проживав.

До нього підійшов чоловік, замаскований під кур’єра, після чого з кількох метрів здійснив вісім пострілів із пістолета.

Внаслідок поранень Андрій Парубій загинув на місці. Після нападу стрілець утік.

Однак пізніше правоохоронці затримали підозрюваного у ніч на 1 вересня 2025 року на території Хмельницької області, коли він намагався переховуватися та готувався до втечі за кордон.

Слідство встановило, що підозрюваним є 53-річний мешканець Львова, якого у 2024 році завербували російські спецслужби.

Після вербування чоловік передавав ворогу інформацію про підрозділи Збройних сил України у Львові, а також намагався збирати дані про рух залізничних ешелонів з пальним.

Згодом російські спецслужби запропонували йому виконати складніше завдання — убити одного з державних діячів. Фігурант обрав ціллю Андрія Парубія.

За даними слідства, за вказівками куратора з РФ він отримав пістолет Макарова з набоями, стежив за політиком та підготував втечу.

Після злочину чоловік намагався знищити докази. Зброю з глушником правоохоронці згодом виявили у лісі, а експертизи підтвердили причетність підозрюваного до вбивства.

Також під час розслідування знайшли мисливський обріз, який фігурант заховав у тайнику на Личаківському кладовищі.

Наразі підозрюваному інкримінують низку статей Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • ч. 3 ст. 109 — публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації;
  • ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 — посягання на життя державного діяча за попередньою змовою групою осіб;
  • ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами;
  • ч. 1, 3 ст. 436-2 — виправдовування та глорифікація збройної агресії Росії проти України.

За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

