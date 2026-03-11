Вбивство Андрія Парубія: справу передали до суду
- СБУ завершила розслідування вбивства Андрія Парубія.
- Обвинувальний акт щодо підозрюваного скерували до суду.
- Кілеру загрожує довічне ув’язнення.
Обвинувальний акт щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія скерували до суду.
Про це повідомили у Службі безпеки України та Генпрокурор України Руслан Кравченко.
Вбивство Андрія Парубія: справу скерували до суду
За даними слідства, Андрія Парубія вбили 30 серпня 2025 року у Львові неподалік будинку, де він проживав.
До нього підійшов чоловік, замаскований під кур’єра, після чого з кількох метрів здійснив вісім пострілів із пістолета.
Внаслідок поранень Андрій Парубій загинув на місці. Після нападу стрілець утік.
Однак пізніше правоохоронці затримали підозрюваного у ніч на 1 вересня 2025 року на території Хмельницької області, коли він намагався переховуватися та готувався до втечі за кордон.
Слідство встановило, що підозрюваним є 53-річний мешканець Львова, якого у 2024 році завербували російські спецслужби.
Після вербування чоловік передавав ворогу інформацію про підрозділи Збройних сил України у Львові, а також намагався збирати дані про рух залізничних ешелонів з пальним.
Згодом російські спецслужби запропонували йому виконати складніше завдання — убити одного з державних діячів. Фігурант обрав ціллю Андрія Парубія.
За даними слідства, за вказівками куратора з РФ він отримав пістолет Макарова з набоями, стежив за політиком та підготував втечу.
Після злочину чоловік намагався знищити докази. Зброю з глушником правоохоронці згодом виявили у лісі, а експертизи підтвердили причетність підозрюваного до вбивства.
Також під час розслідування знайшли мисливський обріз, який фігурант заховав у тайнику на Личаківському кладовищі.
Наразі підозрюваному інкримінують низку статей Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
- ч. 3 ст. 109 — публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації;
- ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 — посягання на життя державного діяча за попередньою змовою групою осіб;
- ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами;
- ч. 1, 3 ст. 436-2 — виправдовування та глорифікація збройної агресії Росії проти України.
За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.