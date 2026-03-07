Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ російських військ на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Оборонна операція ГУР на Запорізькому напрямку

Упродовж трьох місяців воїни Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України реалізовували комплексну оборонну операцію на Запорізькому напрямку.

Головною метою українських розвідників було зірвати наступальні плани російської армії та не допустити її просування у бік обласного центру.

У ході активних бойових дій спецпризначенці застосовували безпілотники та артилерію, завдаючи точних ударів по позиціях і логістичних маршрутах противника.

За даними розвідки, під час операції було ліквідовано понад 300 російських військових вбитими та пораненими, ще 39 окупантів українські бійці взяли в полон.

Точні удари по тилових маршрутах постачання суттєво обмежили логістичні можливості російських військ.

Через нестачу забезпечення окупанти дедалі частіше змушені відмовлятися від штурмових дій на цьому напрямку.

Операцію проводять підрозділи, що входять до складу Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України, серед яких Химера, РДК, Братство, Аратта, Сибірський батальйон, Стугна, First Line, 1514, Paragon, БДК, Вартові темряви, Raven group, Art Division та 6-й загін спеціальних дій.

За даними розвідки, активні дії українських спецпризначенців дозволили стабілізувати оборону на вигідних для Сил оборони рубежах і не допустити просування російських військ у напрямку Запоріжжя.

Паралельно Сили оборони продовжують наступальні дії на інших ділянках фронту.

Зокрема, на Олександрівському напрямку підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ ведуть активні наступальні операції та поступово витісняють російські війська з укріплених позицій.

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські десантники вже деокупували дев’ять населених пунктів, а ще три населені пункти були повністю зачищені від російських військ у зоні операції.

Також раніше повідомлялося, що значну роль у просуванні українських військ відіграло обмеження доступу російських підрозділів до мережі Starlink, через що вони втратили можливість ефективно координувати свої дії.

Нагадаємо, 21 лютого повідомлялося, що Збройні сили України відновили контроль над понад 300 км² території на Гуляйпільському напрямку.

А 27 лютого стало відомо, що бійці Десантно-штурмових військ звільнили близько 400 км² або вісім населених пунктів на Олександрівському напрямку.

