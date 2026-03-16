Сьогодні під час нетипової ранкової атаки на Київщину ворог запустив понад 30 різних дронів, більшість з яких була ударними, а деякі — розвідувальні.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами Юрія Ігната, поганою новиною є те, що дрони, які атакували Київську область, мали канали зв’язку, тож російські військові могли ними керувати.

Проте є і гарна новина: майже усі ворожі дрони сили протиповітряної оборони збили.

— Ми бачили в центрі столиці уламки дрона. Їх будуть ідентифікувати: що це були за дрони, яким чином противник їх модернізує, — додав Юрій Ігнат.

Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі телемарафону заявила, що уламки російських безпілотників впали на відкритих територіях. На щастя, інформації про постраждалих немає.

— Вивчаємо повідомлення про падіння уламків на різних локаціях. Більшість засобів повітряного нападу знищено на підступах до столиці, — заявила Катерина Поп.

Щодо інформації про швидкісну ціль, яку зафіксували моніторингові канали та Повітряні сили, то Юрій Ігнат повідомив, що то, ймовірно, була крилата ракета.

— Ми ідентифікували ціль, яка за напрямком польоту була схожа на крилату ракету. Поки інформація не підтверджується. Поки немає даних про якісь прильоти чи руйнування від цієї цілі, — сказав Юрій Ігнат.

Фото: Юрій Ігнат/Facebook

