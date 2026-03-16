Сегодня во время необычной утренней атаки на Киевскую область враг запустил более 30 различных дронов, большинство из которых были ударными, а некоторые — разведывательными.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник Управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

“Нетипичная” утренняя атака БПЛА

По словам Юрия Игната, плохая новость заключается в том, что дроны, атаковавшие Киевскую область, имели каналы связи, поэтому российские военные могли ими управлять.

Однако есть и хорошая новость: почти все вражеские дроны силы противовоздушной обороны сбили.

— Мы видели в центре столицы обломки дрона. Их будут идентифицировать: что это были за дроны, каким образом противник их модернизирует, — добавил Юрий Игнат.

Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире телемарафона заявила, что обломки российских беспилотников упали на открытых территориях. К счастью, информации о пострадавших нет.

— Изучаем сообщения о падении обломков в разных локациях. Большинство средств воздушного нападения уничтожено на подступах к столице, — заявила Екатерина Поп.

Что касается информации о скоростной цели, которую зафиксировали мониторинговые каналы и Воздушные силы, то Юрий Игнат сообщил, что это, вероятно, была крылатая ракета.

— Мы идентифицировали цель, которая по направлению полета была похожа на крылатую ракету. Пока информация не подтверждается. Пока нет данных о каких-либо попаданиях или разрушениях от этой цели, — сказал Юрий Игнат.

Напомним, что ночью и утром Россия атаковала Украину 211 дронами различных типов, в том числе и Шахедами. Силы ПВО сбили 194 цели.

Фото: Юрий Игнат/Facebook

