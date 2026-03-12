Служба безпеки України спільно з НАБУ викрили схему розкрадання державних коштів під час виконання оборонних замовлень на одному зі стратегічних підприємств оборонно-промислового комплексу у Дніпропетровській області.

Викриття схеми з розкрадання коштів

За даними слідства, до оборудки причетне керівництво заводу.

Фігурантом справи є перший заступник генерального директора підприємства, який, за версією правоохоронців, організував схему привласнення 19,7 млн гривень бюджетних коштів під час закупівлі металевої сировини.

Встановлено, що цей конструкційний матеріал планували використати для серійного виробництва озброєння та боєприпасів для українських Сил оборони.

Для реалізації схеми посадовець залучив заступника начальника управління матеріально-технічного постачання підприємства та керівника афілійованої компанії, яка займалася продажем сировини.

За версією слідства, вони організували закупівлю матеріалів за цінами, що приблизно на третину перевищували їхню ринкову вартість.

Різницю у вартості учасники схеми, за даними правоохоронців, переводили у готівку та привласнювали.

Під час проведених обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документи, які можуть свідчити про їхню причетність до незаконної діяльності.

Наразі першому заступнику генерального директора заводу та двом його спільникам повідомлено про підозру за кількома статтями ККУ:

ч. 5 ст. 191 (привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);

ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (пособництво у привласненні майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Джерело : СБУ

