Марина Терюханова, редакторка стрічки
Чому не приходять виплати з центру зайнятості: основні причини та що робити
Допомога з безробіття призначається з першого дня після подання відповідної заяви та набуття статусу безробітного.
Мінімальна допомога з безробіття у 2026 році становить:
- 1 650 грн — виплачується особам до 35 років, які не мають страхового стажу, а також особам, які були звільнені за порушення трудового законодавства;
- 3 900 грн — виплачується особам, які не мали 7 місяців страхового стажу упродовж року до набуття статусу безробітного; тимчасово переміщеним особам, які також не мають документів про страховий стаж; особам, які працювали менше як 7 місяців перед набуттям статусу безробітного.
Максимальний розмір допомоги з безробіття не повинен перевищувати 8 647 грн.
Чому не приходять виплати з центру зайнятості: причини
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття здійснюється згідно з Законом України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття № 1533-III від 02 березня 2000 року.
У 2026 році деякі громадяни можуть стикатися із затримками виплат допомоги з безробіття. Це може бути спричинено як загальнодержавними факторами, так і індивідуальними обставинами.
Чому затримують виплати з безробіття:
- Скорочення термінів виплат — під час воєнного стану терміни виплат допомоги з безробіття були скорочені. Зокрема, для більшості категорій громадян виплати обмежені 90 календарними днями, а для осіб передпенсійного віку — до 360 днів. Тобто після завершення цього терміну виплати припиняються.
- Пріоритетне фінансування військових потреб — у зв’язку з воєнним станом державний бюджет України спрямовує значну частину коштів на оборонні потреби. Це може призводити до тимчасових затримок у фінансуванні соціальних виплат, включно з допомогою з безробіття. Міністерство соціальної політики зазначає, що соціальні виплати здійснюються після покриття першочергових витрат, тобто оборонних.
- Невиконання обов’язків безробітного — для отримання регулярних виплат безробітний повинен дотримуватися певних вимог, зокрема:
- з’являтися у центр зайнятості у призначені дні;
- повідомляти про форс-мажорні обставини, які унеможливлюють відвідування центру зайнятості;
- не приховувати інформацію про працевлаштування;
- дотримуватись рекомендацій щодо працевлаштування.
- Технічні та організаційні проблеми — затримка виплат може виникати через технічні збої в системах обліку або через помилки в документах.
Також можливі затримки через перевірку правдивості поданих відомостей безробітною людиною.
Коли припиняються та відкладаються виплати з безробіття
Згідно зі статтею 31 вищезазначеного закону, у разі недотримання встановлених вимог може бути відкладення, призупинення, затримка виплат із безробіття, а також скорочення її тривалості.
Припиняють виплату допомоги з безробіття:
- після завершення передбаченого періоду виплат;
- у разі зняття з обліку як безробітного (стаття 45 Закону України Про зайнятість населення).
Тимчасове припинення виплат допомоги з безробіття може бути, якщо жінка, яка має статус безробітної, отримує допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.
Відкладення виплат може бути у разі, якщо людина після звільнення отримує вихідну допомогу чи інші компенсаційні виплати. На цей час нарахування допомоги з безробіття відкладається.
Якщо ці виплати було здійснено одноразово, тоді виплата допомоги відкладається не більше ніж на 30 днів. Якщо виплати надаються щомісячно — допомога відкладається до завершення таких виплат.
Допомога з безробіття може бути скорочена:
- на 30 днів, якщо особа звільнилася за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін;
- на 60 днів, якщо звільнення відбулося за певними порушеннями трудової дисципліни, передбаченими у законодавстві;
- на 90 днів, якщо особа приховала факт працевлаштування чи отримання доходу під час отримання допомоги;
- на 15 днів, якщо безробітний ігнорує рекомендації щодо працевлаштування;
- на 30 днів, якщо була перереєстрація після втрати статусу через неявку без поважної причини понад 30 днів;
- на 30 днів, якщо безробітний без поважної причини припинив навчання або підвищення кваліфікації, яке було призначене службою зайнятості.
Виплати з безробіття тимчасово зупиняються:
- На час перевірки достовірності даних, поданих для призначення допомоги (до 15 робочих днів). Якщо підстави для призупинення не підтверджуються, виплату поновлюють з дати зупинки.
- Якщо особа бере участь у громадських роботах, тимчасовому працевлаштуванні або у суспільно корисних роботах в умовах воєнного стану. Після завершення таких робіт виплати поновлюються.
Куди звертатися, якщо не приходять виплати з центру зайнятості
У разі виникнення затримок виплат із безробіття варто зв’язатися з центром зайнятості, з’ясувати причину та вживати необхідних заходів для вирішення ситуації.
Зокрема:
- Перевірте термін дії виплат — уточніть, чи не завершився термін, на який була призначена допомога. Якщо так, потрібно звернутися до центру зайнятості для отримання консультації щодо можливості продовження виплат.
- Зв’яжіться з кар’єрним радником — якщо ви не отримали виплату, зверніться до свого консультанта у центрі зайнятості. Можливо, потрібно оновити інформацію або надати додаткові документи.
Також можна зателефонувати на гарячу лінію Державної служби зайнятості за номером 0 800 600 288 для отримання консультації. Регулярно перевіряйте офіційні сайти та сторінки центрів зайнятості для отримання актуальної інформації щодо нарахування виплат.
Отже, затримка виплат із безробіття в Україні у 2026 році може бути спричинена різними факторами, включно з пріоритетністю військових витрат, скороченням термінів виплат, порушенням умов отримання допомоги та через технічні проблеми. У разі виникнення затримок важливо вчасно вживати необхідних заходів для вирішення ситуації.
Джерело: Урядовий контактний центр