Допомога з безробіття призначається з першого дня після подання відповідної заяви та набуття статусу безробітного.

Мінімальна допомога з безробіття у 2026 році становить:

1 650 грн — виплачується особам до 35 років, які не мають страхового стажу, а також особам, які були звільнені за порушення трудового законодавства;

3 900 грн — виплачується особам, які не мали 7 місяців страхового стажу упродовж року до набуття статусу безробітного; тимчасово переміщеним особам, які також не мають документів про страховий стаж; особам, які працювали менше як 7 місяців перед набуттям статусу безробітного.

Максимальний розмір допомоги з безробіття не повинен перевищувати 8 647 грн.

Чому буває затримка виплат із безробіття та що робити у такому разі, куди звертатися у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому не приходять виплати з центру зайнятості: причини

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття здійснюється згідно з Законом України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття № 1533-III від 02 березня 2000 року.

У 2026 році деякі громадяни можуть стикатися із затримками виплат допомоги з безробіття. Це може бути спричинено як загальнодержавними факторами, так і індивідуальними обставинами.

Чому затримують виплати з безробіття:

Скорочення термінів виплат — під час воєнного стану терміни виплат допомоги з безробіття були скорочені. Зокрема, для більшості категорій громадян виплати обмежені 90 календарними днями, а для осіб передпенсійного віку — до 360 днів. Тобто після завершення цього терміну виплати припиняються.

Пріоритетне фінансування військових потреб — у зв’язку з воєнним станом державний бюджет України спрямовує значну частину коштів на оборонні потреби. Це може призводити до тимчасових затримок у фінансуванні соціальних виплат, включно з допомогою з безробіття. Міністерство соціальної політики зазначає, що соціальні виплати здійснюються після покриття першочергових витрат, тобто оборонних.

Невиконання обов'язків безробітного — для отримання регулярних виплат безробітний повинен дотримуватися певних вимог, зокрема:

з’являтися у центр зайнятості у призначені дні; повідомляти про форс-мажорні обставини, які унеможливлюють відвідування центру зайнятості; не приховувати інформацію про працевлаштування; дотримуватись рекомендацій щодо працевлаштування.

Технічні та організаційні проблеми — затримка виплат може виникати через технічні збої в системах обліку або через помилки в документах.

Також можливі затримки через перевірку правдивості поданих відомостей безробітною людиною.

Коли припиняються та відкладаються виплати з безробіття

Згідно зі статтею 31 вищезазначеного закону, у разі недотримання встановлених вимог може бути відкладення, призупинення, затримка виплат із безробіття, а також скорочення її тривалості.

Припиняють виплату допомоги з безробіття:

після завершення передбаченого періоду виплат;

у разі зняття з обліку як безробітного (стаття 45 Закону України Про зайнятість населення

Тимчасове припинення виплат допомоги з безробіття може бути, якщо жінка, яка має статус безробітної, отримує допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.

Відкладення виплат може бути у разі, якщо людина після звільнення отримує вихідну допомогу чи інші компенсаційні виплати. На цей час нарахування допомоги з безробіття відкладається.

Якщо ці виплати було здійснено одноразово, тоді виплата допомоги відкладається не більше ніж на 30 днів. Якщо виплати надаються щомісячно — допомога відкладається до завершення таких виплат.

Допомога з безробіття може бути скорочена:

на 30 днів, якщо особа звільнилася за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін;

на 60 днів, якщо звільнення відбулося за певними порушеннями трудової дисципліни, передбаченими у законодавстві;

на 90 днів, якщо особа приховала факт працевлаштування чи отримання доходу під час отримання допомоги;

на 15 днів, якщо безробітний ігнорує рекомендації щодо працевлаштування;

на 30 днів, якщо була перереєстрація після втрати статусу через неявку без поважної причини понад 30 днів;

на 30 днів, якщо безробітний без поважної причини припинив навчання або підвищення кваліфікації, яке було призначене службою зайнятості.

Виплати з безробіття тимчасово зупиняються:

На час перевірки достовірності даних, поданих для призначення допомоги (до 15 робочих днів). Якщо підстави для призупинення не підтверджуються, виплату поновлюють з дати зупинки. Якщо особа бере участь у громадських роботах, тимчасовому працевлаштуванні або у суспільно корисних роботах в умовах воєнного стану. Після завершення таких робіт виплати поновлюються.

Куди звертатися, якщо не приходять виплати з центру зайнятості

У разі виникнення затримок виплат із безробіття варто зв’язатися з центром зайнятості, з’ясувати причину та вживати необхідних заходів для вирішення ситуації.

Зокрема:

Перевірте термін дії виплат — уточніть, чи не завершився термін, на який була призначена допомога. Якщо так, потрібно звернутися до центру зайнятості для отримання консультації щодо можливості продовження виплат.

Зв’яжіться з кар’єрним радником — якщо ви не отримали виплату, зверніться до свого консультанта у центрі зайнятості. Можливо, потрібно оновити інформацію або надати додаткові документи.

Також можна зателефонувати на гарячу лінію Державної служби зайнятості за номером 0 800 600 288 для отримання консультації. Регулярно перевіряйте офіційні сайти та сторінки центрів зайнятості для отримання актуальної інформації щодо нарахування виплат.

Отже, затримка виплат із безробіття в Україні у 2026 році може бути спричинена різними факторами, включно з пріоритетністю військових витрат, скороченням термінів виплат, порушенням умов отримання допомоги та через технічні проблеми. У разі виникнення затримок важливо вчасно вживати необхідних заходів для вирішення ситуації.

Джерело: Урядовий контактний центр

