У березні відбулося кілька важливих змін, які можуть вплинути на процес мобілізації в Україні у квітні.

Тож Факти ICTV дізнавалися в адвокатки АО Юридичної фірми Марусяк і Партнери Оксани Воробей, яких змін варто очікувати, чи можливі оновлення у законодавстві про мобілізацію з 1 квітня та на що слід звернути увагу різним категоріям громадян.

Закон про мобілізацію з 1 квітня: що змінюється

Адвокатка розповіла, що станом на 1 квітня 2026 року кардинальних змін до закону про мобілізацію немає. Вона, як і раніше, відбувається в умовах воєнного стану, який продовжено щонайменше до травня 2026 року.

Базові правила призову залишаються незмінними та визначаються законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Водночас держава поступово змінює підходи до комплектування ЗСУ – насамперед через цифровізацію та уточнення повноважень органів.

Мобілізація з 1 квітня 2026 в Україні: зміни у повноваженнях ТЦК

У центрі уваги – законодавчі ініціативи щодо діяльності територіальних центрів комплектування. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15076, який передбачає заборону примусового затримання громадян працівниками ТЦК, більш чітке врегулювання порядку перевірки військово-облікових документів та обмеження застосування силових методів під час мобілізаційних заходів.

– Водночас важливо враховувати, що такі обмеження вже випливають із чинного законодавства. Фактично закон і зараз не допускає так званої силової мобілізації, а будь-які дії, пов’язані з фактичним затриманням особи, можливі лише у випадках і в порядку, визначених законом. У цьому контексті доцільність окремого дублювання таких положень у законопроєкті викликає дискусію, – пояснила адвокатка.

З одного боку, це може впорядкувати практику та мінімізувати можливі зловживання, з іншого — існує ризик появи декларативних норм без реального впливу на правозастосування.

Станом на зараз це лише законопроєкт, він не набрав чинності, тому правила роботи ТЦК не змінюються.

Квітень 2026: нові правила мобілізації та бронювання через Дію

Продовжується розвиток цифрового бронювання, зокрема через застосунок Дія. Йдеться про можливість бронювання працівників підприємств оборонного сектору навіть за наявності порушень військового обліку. Ці зміни не є новими.

– Відповідні норми діють ще з грудня 2025 року. Водночас на практиці застосовувати цей механізм стало можливим лише після появи технічної можливості. Тобто йдеться не про нові правила, а про фактичне впровадження механізму, який уже був передбачений законодавством, – пояснила правчиня.

Таке бронювання стосується лише підприємств, критично важливих для оборони або оборонно-промислового комплексу, і не поширюється на інші компанії. Ключове нововведення – тимчасове бронювання до 45 днів.

Цей період дається для того, щоб військовозобов’язаний упорядкував свої облікові дані: став на облік, уточнив інформацію, вирішив питання з розшуком або іншими порушеннями. Тобто формальні порушення більше не блокують бронювання автоматично, але їх необхідно усунути.

Окремо запрацював механізм автоматичного продовження бронювання в Дії.

Раніше для продовження бронювання потрібно було спершу скасувати чинний статус працівника, а потім подавати нову заяву. Це створювало ризики, адже на певний час працівник фактично залишався без бронювання.

Тепер, якщо бронювання ще діє і статус критично важливого підприємства не змінювався, його можна продовжити автоматично — без скасування попереднього рішення.

Зазвичай така процедура займає до 24 годин. Скористатися такою можливістю можуть підприємства, які мають підтверджений статус критично важливих і внесені до відповідного переліку.

Подати заяву можуть керівники, підписанти або інші уповноважені особи. Фактично це дозволяє бізнесу уникнути зайвих адміністративних дій і забезпечити безперервність бронювання працівників.

ІТ-фахівці в армії: служба за спеціальністю

Окремо варто відзначити зміни щодо ІТ-фахівців. Відповідно до указу президента №214/2026, який набрав чинності 11 березня 2026 року, передбачено можливість залучення таких спеціалістів до цифрової трансформації ЗСУ.

Йдеться про службу за фахом, можливість отримання офіцерського звання після відбору та призначення на посаду у сфері кібербезпеки, аналітики та технологій. Водночас це не є автоматичним правом. Все залежить від потреб ЗСУ, військово-облікової спеціальності та рішення командування.

Відстрочки і догляд: роз’яснення МОЗ

Окремої уваги потребує роз’яснення Міністерства охорони здоров’я від 12 березня 2026 року щодо визначення потреби в постійному сторонньому догляді. Це важливо для осіб, які оформлюють відстрочку за пунктами 9, 13, 14 частини 1 статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

МОЗ роз’яснило, що йдеться не просто про факт догляду за людиною, а про підтвердження того, що вона дійсно не може самостійно забезпечувати свої базові життєві потреби.

При цьому оцінюється не діагноз, а фактична здатність до самообслуговування, пересування, орієнтації та контролю поведінки. Важливо розрізняти ситуації, коли постійний сторонній догляд є самостійною підставою для відстрочки і коли він лише підтверджує додаткові обставини.

Потреба в догляді може встановлюватися за результатами оцінювання повсякденного функціонування або на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії. Ключовим документом є медичний висновок про потребу в постійному сторонньому догляді, який враховується під час оформлення відстрочки.

– Такі роз’яснення не змінюють закон, але суттєво впливають на практику його застосування, – резюмувала адвокатка.

Річна відстрочка для контрактників 18-24

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4782-IX, який надає військовослужбовцям, що проходили службу за програмою Контракт 18–24, 12-місячну відстрочку від мобілізації.

Згідно з документом, військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали річний контракт, не підлягають призову протягом 12 місяців після звільнення. У цей період їх можна залучати до служби лише за власною згодою.

Програму Контракт 18–24 Міністерство оборони запустило у лютому 2025 року. Вона є добровільною і призначена для громадян 18–24 років, готових служити в ЗСУ протягом одного року.

Закон був розроблений Міноборони спільно з парламентським Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки і ухвалений Верховною Радою 11 лютого.

Контракт передбачає виплату 1 млн грн: 200 тис. грн на початку служби та решту протягом року, а також соціальні гарантії для військовослужбовців.

Запис до ТЦК у Резерв+

Військовозобов’язані, призовники та резервісти тепер можуть планувати візити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки онлайн. За інформацією Міноборони, записатися на прийом до ТЦК і СП можна через мобільний застосунок Резерв+.

Серед переваг сервісу:

Легкий запис у кілька кліків – обрати зручну дату та час просто у смартфоні.

Відсутність черг – планування візиту заздалегідь економить час.

Контроль над записом – відстеження свого номера в черзі, статусу та обраної послуги.

Гнучкість керування – можливість скасувати візит або залишити відгук.

Своєчасні сповіщення – push-нагадування, щоб нічого не пропустити.

Міноборони наголошує, що онлайн-сервіс робить роботу ТЦК більш впорядкованою та прозорою: єдиний список записів зменшує черги та спрощує обслуговування.

Також електронний запис через застосунок Резерв+ є офіційним і має таку ж юридичну силу, як і через вебсайт електронної черги.

Відстрочка для багатодітних батьків у Резерв+

Міністерство оборони України розширює можливості оформлення відстрочок від мобілізації через Резерв+. У застосунку з’явилася нова відстрочка для багатодітних батьків незалежно від їхнього сімейного стану.

Оформлення відстрочок у Резерв+ дозволяє подавати заявки онлайн без відвідування установ, що зменшує навантаження на державні органи.

Подати запит онлайн можуть військовозобов’язані, які:

мають трьох або більше дітей віком до 18 років, народжених в Україні у шлюбі, поза шлюбом або у різних шлюбах;

не мають боргів зі сплати аліментів або заборгованість не перевищує три місяці платежів;

мають актуальні дані у державних реєстрах.



Якщо інформація в реєстрах застаріла або борг з аліментів більший за три місяці, відстрочка не надається. Спершу необхідно оновити дані та погасити заборгованість, після чого можна повторно подати запит.

