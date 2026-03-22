Цього тижня росіяни намагалися активізувати наступи на фронті, користуючись покращенням погодних умов.

Єдиним результатом цих спроб стало збільшення ворожих втрат, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про невдалі наступи росіян

Президент розповів про нараду із головнокомандуючим Олександром Сирським та начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим.

За його словами, на тижні, що минає, ворог посилив спроби наступів на фронті, користуючись більш сприятливою погодою.

– Як наслідок, єдиним відчутним результатом для російської армії стало підвищення їхніх втрат, а саме: тільки за ці сім днів уже більш ніж 8 тис. убитих і важкопоранених російських солдатів, – заявив глава держави у вечірньому зверненні.

Зеленський розповів, що російському командуванню вдалося нарешті з’ясувати, де підрозділи РФ насправді розташовані на фронті та чим ця інформація відрізняється від офіційних звітів, що надходили нагору.

– Частину їхніх командирів на рівні бригад уже замінили як покарання за брехню. Втім, це окупанту не допоможе, – зауважив президент.

Зеленський розповів, що у Донецькій області за тиждень українські позиції залишилися майже без змін.

На Харківщині та в прикордонних громадах Сумщини зафіксовані спроби ворога просунутися від кордону. За словами президента, російські підрозділи, які на це наважуються, знищуються.

На Олександрівському напрямку тривають активні дії штурмових та десантних підрозділів ЗСУ.

– Окремо відзначили влучність наших дипстрайків і намітили подальші рамки. Погодив ряд нових операцій. Слава Україні, – підсумував глава держави.

