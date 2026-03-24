Орган спільного регулювання у сфері аудіовізуальних медіа-сервісів затвердив Положення про експертні колегії.

Про це йдеться у повідомленні Спілки Орган спільного регулювання у сфері аудіовізуальних медіа.

Зазначається, що цей крок є важливим у формуванні системи спільного регулювання, передбаченої законом України Про медіа.

Як йдеться у повідомленні, колегії є консультативно‑дорадчим утворенням Органу, які забезпечують професійну, неупереджену та своєчасну підготовку експертних висновків про відповідність поширеної суб’єктами у сфері медіа інформації кодексам чи правилам спільного регулювання.

До роботи колегій залучать експертів із різних сфер: від медіаправа, журналістики, права Євросоюзу та практики Європейського суду з прав людини до психології, лінгвістики, маркетингу, а також фахівців з інклюзивності та доступності контенту.

Як зазначили у повідомленні, запуск експертних колегій сприяє створенню незалежного експертного механізму оцінки медіаконтенту та більш прогнозованій практиці застосування кодексів.

Крім цього, це дасть стимур розвитку нового формату взаємодії між регулятором і медійною індустрією.

Наступним етапом стане формування складу експертних колегій, уточнила Спілка Орган спільного регулювання у сфері аудіовізуальних медіа. Зазначається, що це ще один крок до інституційного становлення системи співрегулювання медіа в Україні.

