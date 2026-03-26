До України звернулися США та країни Близького Сходу щодо посилення протиповітряної оборони їхніх баз.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтервʼю французькому виданню Le Monde.

Україну просять поділитися досвідом у сфері ППО

За словами Зеленського, Сполучені Штати звернулися до України із проханням допомогти захистити їхні бази на території близькосхідних країн.

— До нас також звернулися Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт. З кимось ми вже працюємо і наші експертні команди вже на місці: оцінюють ситуацію, діляться безцінним досвідом, — каже президент.

Він вважає, що скільки б систем Patriot, THAAD та інших зенітно-ракетних комплексів не було на Близькому Сході, цього все одно не вистачить для повноцінної роботи протиповітряної оборони.

За словами Володимира Зеленського, є сучасні дрони-перехоплювачі, які й повинні працювати проти щільних атак безпілотниками.

— Ми хочемо, щоб близькосхідні країни дали нам можливість також посилюватися. У них є деякі ракети для ППО, яких у нас дефіцит. Ми хотіли б про це домовлятися, — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський також заявив, що на сьогодні українська оборонна промисловість завантажена наполовину. Тому Україна потребує більше фінансування для виробництва дронів для свого захисту.

— Тому ті системи, які в нас у профіциті, ми готові продавати нашим партнерам. І ми не тільки продаємо, ми дамо їм свою експертизу. Дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють. Працює система, — зауважив глава держави.

Раніше повідомлялося, що українські фахівці вже здійснили кілька успішних збиттів іранських дронів в одній із країн Близького Сходу. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна направила на Близький Схід 201 військового фахівця для протидії ударним дронам типу Shahed.

Джерело : Офіс президента

