Сьогодні, 6 квітня, у Києві, Житомирі та низці інших регіонів застосовані екстрені відключення світла.

Про це повідомили у ДТЕК та Укренерго.

Вимкнення світла в Україні 6 квітня

Як повідомили в Укренерго, російські удари по енергетиці спричинили складну ситуацію в енергосистемі — у кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії.

Після стабілізації ситуації аварійні вимкнення світла замінять на графіки погодинних відключень.

В Укренерго радять споживачам стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго свого регіону.

— У Києві за командою Укренерго застосовані екстрені відключення, — повідомили у ДТЕК.

В Житомиробленерго повідомили, що на Житомирщині запроваджено аварійні відключення електроенергії.

— Отримали команду від диспетчерського центру НЕК Укренерго на введення аварійних відключень електроенергії для споживачів області, — йдеться у повідомленні.

