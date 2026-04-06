У Києві та деяких регіонах України застосували аварійні відключення світла
Сьогодні, 6 квітня, у Києві, Житомирі та низці інших регіонів застосовані екстрені відключення світла.
Про це повідомили у ДТЕК та Укренерго.
Як повідомили в Укренерго, російські удари по енергетиці спричинили складну ситуацію в енергосистемі — у кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії.
Після стабілізації ситуації аварійні вимкнення світла замінять на графіки погодинних відключень.
В Укренерго радять споживачам стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго свого регіону.
— У Києві за командою Укренерго застосовані екстрені відключення, — повідомили у ДТЕК.
В Житомиробленерго повідомили, що на Житомирщині запроваджено аварійні відключення електроенергії.
— Отримали команду від диспетчерського центру НЕК Укренерго на введення аварійних відключень електроенергії для споживачів області, — йдеться у повідомленні.