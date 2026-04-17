У ніч проти 17 квітня російські війська продовжили масовані атаки по території України, застосовуючи ударні безпілотники.

Під ворожим вогнем опинилися південь Одещини, Чернігів та Дніпро — зафіксовано влучання в інфраструктурні об’єкти, пожежі та пошкодження житла.

Паралельно на міжнародній арені ухвалювалися рішення щодо обмежень проти РФ, а також тривають складні переговори між США та Іраном щодо можливого врегулювання конфлікту.

Атака на Одеську область

У ніч проти 17 квітня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилися насамперед південні райони регіону.

Основною ціллю ворога стали об’єкти портової, транспортної та цивільної інфраструктури. Найбільше постраждав Ізмаїл — там зафіксовано влучання безпілотників по території порту.

Унаслідок ударів пошкоджено адміністративні та виробничі будівлі, а також об’єкти залізничної інфраструктури, які забезпечують логістику в регіоні.

Крім того, влучання спричинили пожежі одразу на кількох локаціях. Зокрема, займання виникли на території Дунайського біосферного заповідника, що створило додаткову загрозу для природної екосистеми.

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки вогню, не допустивши їх поширення.

Водночас зафіксовано пошкодження щонайменше шести приватних житлових будинків. Також зазнали ушкоджень контейнери та обладнання.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Вибухи у Дніпрі

Зранку 17 квітня російські безпілотники атакували Дніпро, у місті пролунали вибухи.

За словами очільника обласної військової адміністрації, під удар потрапив один із об’єктів транспортної інфраструктури, який забезпечує роботу міських перевезень.

Унаслідок влучання на території підприємства виникла пожежа, вогонь охопив частину об’єкта. Також пошкоджено автобус, що перебував поруч.

Рятувальники оперативно прибули на місце та локалізували загоряння, запобігши його подальшому поширенню.

Відомо, що внаслідок атаки постраждав 29-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу, лікування він проходитиме амбулаторно.

Атака на Чернігів

У ніч проти 17 квітня російські війська атакували Чернігів ударними безпілотниками.

Один із дронів влучив у промисловий об’єкт, унаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники працювали на місці та ліквідували займання.

Крім цього, зафіксовано пошкодження кількох об’єктів міської інфраструктури, а також енергетичного об’єкта.

Через атаку без електропостачання залишилися близько 6 тис. абонентів у місті.

Енергетики планують розпочати аварійно-відновлювальні роботи одразу після того, як дозволить безпекова ситуація.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Обмеження США для суден РФ

Дональд Трамп продовжив ще на рік дію обмежень, які забороняють заходити до американських портів суднам, пов’язаним із Росією.

Йдеться про продовження режиму надзвичайного стану, який дозволяє США обмежувати рух і стоянку таких суден.

У документі наголошується, що обмеження поширюються не лише на судна під російським прапором, а й на так звані Russian-affiliated vessels — тобто будь-які судна, які мають зв’язок із РФ.

Ці обмеження вперше були запроваджені ще у 2022 році після початку повномасштабної війни проти України і зараз, фактично, продовжуються.

Новий корабель для ВМС України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до передачі Україні нового протимінного корабля класу Alkmaar від Нідерландів.

Під час зустрічі з українськими військовими, які проходять навчання, сторони обговорили перебіг підготовки екіпажу та подальші кроки.

Очікується, що вже в червні корабель буде переданий Україні та увійде до складу Військово-морських сил.

Судно отримає назву Генічеськ — на честь українського корабля, який був втрачений у 2022 році під час виконання бойового завдання.

Це вже п’ятий корабель у майбутньому протимінному флоті України та другий, який передають саме Нідерланди.

Переговори США та Ірану

Переговори між США та Іраном щодо можливого укладення мирної угоди можуть тривати ще кілька місяців.

За оцінками міжнародних партнерів, процес може розтягнутися приблизно на пів року через складність ключових питань.

Серед головних тем — ядерна програма Ірану, санкції, а також контроль над Ормузькою протокою, яка має критичне значення для світового ринку нафти.

Країни Перської затоки наполягають на продовженні перемир’я, щоб уникнути нової ескалації та стабілізувати ситуацію на енергетичних ринках.

Водночас експерти попереджають: у разі провалу переговорів можливе нове загострення конфлікту та подальше зростання цін на енергоносії.

Перемир’я у Лівані

Президент США Дональд Трамп оголосив про 10-денне припинення вогню в Лівані.

Домовленість стала результатом переговорів із президентом Лівану та прем’єр-міністром Ізраїлю.

Передбачається, що перемир’я має тимчасово знизити рівень напруги в регіоні та створити умови для подальших переговорів.

Втім, ситуація залишається нестабільною: Ізраїль заявляє про намір не виводити війська, а Хезболла залишає за собою право реагувати на можливі атаки.

Перемога українки у Британії

На міжнародному турнірі зі спортивних танців у британському Блекпулі перемогу здобула 6-річна українка Меланія Сердюкова.

Дівчинка стала найкращою у категорії до 7 років (вальс), а також вийшла у фінал одразу в кількох дисциплінах.

Серед них — фокстрот, танго, квікстеп та комбіновані програми.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1514-ту добу.

