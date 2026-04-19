Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти поліцейських, які залишили у небезпеці дитину під час теракту у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Триває слідство щодо дій поліцейських під час теракту в Києві

За словами генпрокурора, за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час теракту в Києві — стрілянини в Голосіївському районі Києва 18 квітня 2026 року — розпочато кримінальне провадження.

Дії поліцейських кваліфікують за ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

— Усі дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку, – заявив Руслан Кравченко.

Координацію групи прокурорів у цьому провадженні здійснює прокурор Києва, а розслідування доручено Державному бюро розслідувань, написав Кравченко.

У прокуратурі запевнили, що всі обставини справи буде встановлено неупереджено та об’єктивно, а причетні до можливих порушень нестимуть відповідальність згідно із законом.

Нагадаємо, вранці 19 квітня патрульних, які покинули 11-річного хлопчика самого під час теракту у Києві 18 квітня, відсторонили від служби на період перевірки.

Це сталося після того, як міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службову перевірку щодо дій правоохоронців під час інциденту.

Іван Вигівський зазначив, що наразі вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що розлетілися мережею, а також триває опитування свідків. За його словами, уся зібрана інформація буде передана до Державного бюро розслідувань.

Теракт у Києві стався у суботу, 18 квітня. 58-річний уродженець Москви відкрив вогонь по людях у Голосіївському районі столиці.

Терорист розстрілював людей просто посеред вулиці, після чого забарикадувався у місцевому супермаркеті Велмарт, взявши заручників.

На місці працювали наряди поліції та спецпризначенці КОРД. Стрільця ліквідували під час штурму магазину, після того, як із ним 40 хвилин марно намагались сконтактувати перемовники.

По дорозі до магазину терорист убив чотирьох людей. Ще одного він застрелив у супермаркеті.

Після отриманих поранень у лікарні померла ще одна особа.

Загалом було госпіталізовано 9 людей, зокрема дитину з вогнепальним пораненням.

Як повідомлялося раніше, батьки дитини загинули на місці. Однак 19 березня генеральний прокурор України Руслан Кравченко спростував цю інформацію, зазначивши, що загибла жінка була рідною тіткою хлопчика.

Слідчі СБУ кваліфікували розстріл цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі Києва 18 квітня як терористичний акт.

За словами президента України Володимира Зеленського, перед виходом на вулицю зі зброєю нападник підпалив квартиру.

Також відомо, що раніше він уже мав проблеми із законом.

Президент повідомив, що чоловік тривалий час проживав на Донеччині, а народився в Росії.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини його життя, мотиви вчинку та можливі зв’язки.

За словами глави держави, правоохоронці опрацьовують кілька версій подій і перевіряють електронні пристрої нападника, телефон та контакти.

Пов'язані теми:

