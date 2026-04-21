Невідомість часто виявляється сильнішою за страх перед обстрілами. Проте евакуація сьогодні – це чітко відпрацьований механізм із державною та волонтерською підтримкою.

Ми зібрали основні причини, які заважають людям зважитися на евакуацію, та підготували практичний розбір рішень: від пошуку житла до перевезення маломобільних родичів і домашніх улюбленців.

Куди їхати та де оселитися

Найпростіше зателефонувати на цілодобову гарячу лінію за коротким номером 1548. Під час розмови повідомте оператору інформацію про кількість людей, наявність дітей і тварин, а також потребу в медичному транспорті для маломобільних людей.

Зараз дивляться

Підготуйте сумку із найважливішими речами заздалегідь. Першочергово варто взяти документи. Складіть у водонепроникну папку паспорт, код, свідоцтва про народження та документи на власність. Важливо мати як оригінали, так і копії.

Крім банківських карток, обов’язково мати з собою готівку, адже в дорозі термінали можуть не працювати. Важливо взяти продукти харчування на кілька днів та засоби гігієни, а також індивідуальний запас життєво необхідних ліків хоча б на два тижні.

Обирайте таку вагу речей, щоб ви могли спокійно пересуватися з ними самостійно, не розраховуючи на сторонню допомогу.

Після реєстрації заявки представники органів місцевого самоврядування або волонтери зателефонують для уточнення деталей виїзду. Евакуація відбувається у визначеній точці або від дверей дому (якщо людина не може пересуватися самостійно). Кінцевий пункт першого етапу – безпечний транзитний центр.

Гроші на евакуацію: де отримати допомогу та виплати ВПО

Громадяни, які вперше оформлюють статус ВПО, мають право на щомісячні виплати від держави протягом шести місяців. Згідно з роз’ясненнями Мінсоцполітики, розмір допомоги становить:

3 тис. грн – щомісячна виплата на дитину або особу з інвалідністю;

2 тис. грн – щомісячна допомога для дорослого.

Подати заяву на допомогу можна трьома способами:

скористатися мобільним застосунком Дія у своєму телефоні;

завітати до місцевого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.

Пенсіонери, люди з інвалідністю, сироти та малозабезпечені родини мають право на продовження державної підтримки після шести місяців. Подати повторну заяву можна тими ж способами, що й вперше.

Житло після евакуації: субсидія на оренду та державні програми

За інформацією Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, для переселенців та прийомних родин, чиї домівки залишилися в окупації або були зруйновані, діє субсидія на оренду житла. Щоб скористатися підтримкою, необхідні дві умови:

відсутність власної нерухомості на підконтрольній Україні території;

офіційний договір про оренду приміщення.

Заяву та копію договору оренди слід надати до територіального підрозділу Пенсійного фонду. Протягом 10 робочих днів фахівці розглянуть запит і повідомлять про рішення: чи схвалена допомога, чи потрібно внести корективи у дані, чи у виплатах відмовлено.

Як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, у межах програми єВідновлення стартує спеціальний напрям для переселенців з тимчасово окупованих територій. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які виїхали з ТОТ, можуть отримати житловий ваучер на 2 млн грн для купівлі власної оселі.

Житловий ваучер — це державна гарантія оплати вашої нової оселі в межах ліміту. Функція бронювання грошей за ваучерами стане доступною незабаром. Процес буде повністю автоматизованим: щойно комісія схвалить вашу заявку, подану через застосунок Дія, документ з’явиться в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Варто зазначити, що використати ваучер на купівлю житла потрібно протягом п’яти років. Проте діють обмеження: продати або подарувати придбане житло не можна також протягом п’яти років (діє заборона на відчуження).

Коли комісія ухвалить позитивне рішення, цифровий ваучер автоматично з’явиться у Дії. Після цього в мобільному застосунку можна буде подати запит на бронювання грошей для купівлі житла.

Невдовзі можливість подати заяву та забронювати кошти з’явиться через портал Дія, у центрах ЦНАП або через нотаріуса. Черговість фінансування визначається за датою і часом подання звернення на бронювання.

Державна допомога покриває як купівлю нерухомості на ринку (квартири чи будинку), так і участь у програмах будівництва. Крім того, ваучер стає дієвим інструментом для іпотеки: ним можна закрити частину кредиту або внести стартовий платіж.

Якщо грошей з одного ваучера замало, то декілька отримувачів допомоги зможуть об’єднуватися для спільної купівлі. Але в такому випадку гроші рекомендують бронювати одночасно.

Як евакуювати маломобільних та літніх родичів

Для евакуації літніх та маломобільних громадян профільні організації, наприклад Схід SOS та Янголи Спасіння, забезпечують медичний супровід та евакуацію за принципом “від ліжка до ліжка”.

Залишити заявку на евакуацію від благодійної організації Схід SOS можна через гарячу лінію 0800 332 614. Кол-центр приймає дзвінки з понеділка до суботи з 8:00 до 18:00. Також можна отримати консультації у месенджерах:

у Viber за номером +38(099)710-48-72;

у Telegram за номером +38(096)108-60-48.

Благодійний фонд Янголи Спасіння надає допомогу через гарячу лінію за номером 0800 334 620. Дзвінки зі всіх українських операторів безкоштовні. Звернутися можна у будні з 08:00 до 18:00, а в суботу – з 08:00 до 15:00.

Для безпечного транспортування хворих та поранених використовуються медичні потяги. Це спецвагони Укрзалізниці, де кваліфікований персонал міжнародної організації Лікарі без кордонів надає необхідну допомогу безпосередньо під час руху.

Важливо донести до близьких, що в умовах постійних обстрілів чи блекаутів кваліфікована медична допомога може стати просто недосяжною. Евакуація – це спосіб гарантувати доступ до лікарів і ліків, які можуть бути в дефіциті.

Переконайте родичів, що варто зважати на реальні ризики. Під час бойових дій або енергетичної кризи екстрені служби часто не мають можливості дістатися до місця виклику. Варто пояснити рідним, що виїзд з небезпечних територій необхідний для захисту свого життя та здоров’я.

Чому домашні тварини – не завада для виїзду

Побоювання, що з тваринами ніде не поселять, не мають бути причиною відмови від евакуації. Більшість гуманітарних хабів та шелтерів адаптували свої умови для прийому людей з чотирилапими друзями.

Допомогу з вивезенням домашніх улюбленців надають спеціалізовані зоозахисні організації. Зокрема, команда UAnimals не лише організовує евакуацію тварин, а й допомагає кормом та переносками для безпечного переїзду.

В Україні діє мережа pet-friendly (тобто дружніх до тварин) шелтерів – це окремі списки прихистків, в яких дозволено поселення з домашніми котами та собаками.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №930, внутрішньо переміщені особи мають право на поселення в місцях тимчасового проживання (МТП) разом із домашніми тваринами. Для реалізації цього права необхідно повідомити адміністрацію закладу та подати відповідну заяву на ім’я керівника.

Крім цього, мобільні пункти незламності ДСНС працюють у форматі pet-friendly. Там громадяни можуть отримати необхідну допомогу разом зі своїми домашніми улюбленцями.

Що робити із страхом за своє майно

Страх мародерства часто стає бар’єром для евакуації. Проте в умовах бойових дій ризик фізичного знищення будинку під час обстрілів є значно вищим, ніж загроза пограбування.

Побоювання за залишене майно – природне, але важливо пам’ятати: стіни можна відбудувати, а життя та здоров’я повернути неможливо. Все інше втрачає сенс, якщо під загрозою опиняється безпека вашої родини.

Держава передбачила механізми компенсацій за житло (заявку можна подати через застосунок Дія), тому пріоритетом має бути безпека. Під час виїзду обов’язково варто взяти із собою повний пакет документів, що підтверджують власність на нерухомість.

Чому не варто відкладати рішення про евакуацію до критичного моменту

Важливо розуміти, що з наближенням бойових дій евакуація стає вкрай ризикованою. Не варто чекати критичного моменту: евакуація під вогнем набагато небезпечніша, ніж плановий виїзд.

У разі масованих та безперервних атак волонтери та екстрені служби фізично не зможуть дістатися до небезпечних районів, тому необхідно виїжджати негайно після оголошення обов’язкової евакуації.

Евакуація – це стратегічне та необхідне рішення для збереження власного та життя рідних.

Фото : Факти ICTV

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.