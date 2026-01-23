За народну депутатку Юлію Тимошенко наразі внесена вся сума застави, яку призначив їй Вищий антикорупційний суд.

Про це повідомили в ВАКС.

Внесення застави за Юлію Тимошенко: що відомо

– Так, це відповідає дійсності, – підтвердили у ВАКС внесення застави за Тимошенко.

Нагадаємо, 14 січня детективи НАБУ та прокурори САП повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

Зараз дивляться

За даними слідства, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Юлія Тимошенко відкидає висунуті їй обвинувачення та заявляє про політичне замовлення проти себе.

16 січня Вищий антикорупційний суд визначив для Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33 млн грн та поклав на неї відповідні процесуальні обов’язки.

Тимошенко заявила, що не зверталася до своїх однопартійців із проханням збирати кошти на заставу, однак вони роблять це, щоб запобігти її арешту.

21 січня ВАКС відмовився накладати арешт на кошти на рахунках лідера фракції Батьківщина.

Однак суд ухвалив рішення про арешт майна, вилученого під час обшуків та арештував майно чоловіка Юлії Тимошенко.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.