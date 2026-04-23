За попередніми даними, стрілянина у Голосіївському районі могла статися через побутовий конфлікт, однак остаточні висновки зроблять після експертиз.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Теракт у Києві 18 квітня: одна з версій слідства

За словами Вигівського, наразі слідство розглядає кілька версій трагедії, однак одна з ключових — побутовий конфлікт, який міг призвести до зриву нападника.

Він зазначив, що для встановлення причин призначають комплексну психолого-психіатричну експертизу, яку можуть провести навіть посмертно.

— Ми бачимо, що він був нереалізованою людиною. Він вимагав поваги, хотів особливого ставлення. На записах кілька разів повторює, що його вдарили, — пояснив очільник Нацполіції.

Вигівський також розповів, що чоловік мав дивну поведінку та залишав неоднозначні публікації у соцмережах.

Зокрема, він вів сторінку з проросійським контентом, де публікував агресивні та радикальні висловлювання.

— У нього була сторінка Бахмут ВДВ у соціальних мережах, він писав там різні дивні речі. Мовляв, Гітлер був правий, всіх треба спалити і так далі. Ці дописи були ще у 2017 році, але тим не менш, це характеризує його як людину, – зазначив він.

Втім, за його словами, такі погляди не обов’язково стали безпосередньою причиною нападу.

— У цьому випадку я б не робив однозначних висновків. Більше схиляюся до версії побутового конфлікту, — додав він.

Теракт у Києві 18 квітня: що відомо

У той день озброєний чоловік відкрив стрілянину просто на вулиці, цілячись у перехожих.

У цей момент на місце прибув екіпаж патрульної поліції, однак, за даними слідства, правоохоронці не зреагували належним чином.

За інформацією Офісу генпрокурора, замість того щоб зупинити нападника, патрульні фактично залишили місце події, попри те що були озброєні та мали законні підстави застосувати зброю.

У цей час стрілець продовжив рухатися вулицею та відкривати вогонь по людях.

У період приблизно з 16:35 до 18:00 він убив шістьох осіб.

Після цього нападник забарикадувався у супермаркеті, де захопив заручників.

На місце прибули спецпідрозділи КОРД. Перемовники намагалися встановити контакт із чоловіком близько 40 хвилин, однак безрезультатно.

Під час штурму магазину стрільця ліквідували.

Загалом унаслідок теракту в Києві 18 квітня загинули семеро людей — ще один постраждалий помер у лікарні від отриманих поранень.

Крім того, було госпіталізовано щонайменше дев’ятеро, серед них дитина з вогнепальним пораненням.

Пов'язані теми:

