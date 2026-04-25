Сьогодні росіяни здійснили масовану атаку на Дніпро, внаслідок якої загинули п’ятеро людей, понад 40 отримали поранення.

Війна, яку веде Росія проти України, не повинна втрачати увагу міжнародної спільноти через війну в Ірані, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський прокоментував ворожу атаку на Дніпро

– У Дніпрі досі триває рятувальна операція після російських ударів по місту. Працюють усі служби, медики, рятувальники… З ночі росіяни тероризують Дніпро – завдають ударів і ракетами, і дронами, – зазначив глава держави.

Президент повідомив, що окупанти завдавали ударів по житлових будинках, об’єктах енергетики та цивільній інфраструктурі.

Зараз дивляться

Вдень російські війська повторно атакували житловий квартал, який вже був обстріляний уночі.

За словами Зеленського, станом на зараз відомо про понад 40 поранених у Дніпрі, серед них є діти.

– 23 людини було госпіталізовано. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти – їхні пошуки триватимуть… На жаль, п’ятеро людей у місті загинули через ці російські удари. Мої співчуття рідним і близьким, – написав президент.

Глава держави наголосив на важливості постійного тиску на Росію у зв’язку з війною.

– Важливо, щоб світ не мовчав про те, що відбувається, і щоб оця російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані. Шахеди вбивають людей однаково, і захист від крилатих ракет та балістики має бути однаково надійним, – наголосив він.

Президент сказав, що Україна розраховує на своєчасну реалізацію кожної політичної домовленості щодо посилення ППО.

– Не має бути жодних пауз у санкціях проти Росії за кожен із таких ударів. Життя потребує захисту, і я дякую кожному, хто з Україною, – акцентував президент.

Що відомо про атаку РФ на Дніпро 25 квітня

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські війська масовано атакували Дніпро ракетами та ударними безпілотниками.

Унаслідок обстрілів виникли пожежі, були пошкоджені багатоповерхові будинки та об’єкти інфраструктури.

Одна з чотириповерхових будівель зазнала руйнувань — рятувальники дістали з-під завалів тіла загиблих.

Попри нічну атаку, ворог продовжив обстріли вранці, а згодом знову завдав удару по тому ж житловому кварталу.

Удень російські війська повторно обстріляли Дніпро, влучивши в той самий житловий район, який зазнав ударів уночі. Унаслідок атак загинули п’ятеро людей, понад 40 отримали поранення.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.