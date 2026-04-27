У ніч проти 27 квітня російські війська масовано атакували українські регіони ударними безпілотниками. Найбільше постраждала Одеса, де зафіксовані численні руйнування та поранені, серед яких — діти.

Також під ударом опинилася Корюківка на Чернігівщині, де дрони били по підприємствах і критичній інфраструктурі.

Паралельно з нічними атаками з’явилися й важливі внутрішньополітичні рішення — Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації.

Зараз дивляться

Про головні події ночі 27 квітня — читайте далі.

Атака на Одесу

У ніч на 27 квітня російські війська здійснили масовану дронову атаку на Одесу.

За словами очільник МВА, ворог спрямував удар по житловій забудові та цивільних об’єктах у різних районах міста.

Найбільших руйнувань зазнав Приморський район — там пошкоджено житлові будинки, готель та об’єкти в центрі Одеси. Саме тут постраждала більшість людей, зокрема діти.

Також під ударом опинилися Хаджибейський та Київський райони. Ворог поцілив у багатоповерхівки, приватні будинки та транспорт.

За даними рятувальників, унаслідок влучання у багатоповерхівку зруйновано квартири та виникла пожежа. Окремо пошкоджено приватний будинок і квартиру на 15-му поверсі.

Вогонь охопив готель, вантажівки, легкові автомобілі та дачні будинки. Також загорілися нежитловий магазин і споруди одеського фунікулера.

За попередніми даними, постраждали щонайменше 14 людей, серед них двоє дітей.

Атака на Корюківку

Вранці 27 квітня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Корюківці на Чернігівщині.

За інформацією місцевої влади, атака тривала близько 40 хвилин — із 4:30 до 5:10. За цей час по місту випустили щонайменше півтора десятка дронів, які вразили кілька локацій.

Під ударом опинилися передусім промислові об’єкти та критична інфраструктура. Зокрема, пошкоджень зазнали виробничі підприємства — деревообробний цех та виробництво шпалер.

Унаслідок влучань також постраждали розташовані поруч житлові будинки та комерційні приміщення.

На місцях ударів спалахнули пожежі, які рятувальники ліквідовували кілька годин.

Відомо про двох постраждалих. Працівник одного з підприємств отримав опіки, ще один літній чоловік зазнав поранень уламками. Обох госпіталізували, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Окремо зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури. Через це без електропостачання залишилися тисячі споживачів, наразі тривають відновлювальні роботи.

Обстріли Миколаївщини

У Миколаївській області протягом доби російські війська атакували FPV-дронами та артилерією кілька громад.

Під ударами опинилися населені пункти Галицинівської та Куцурубської громад.

У селі Лупареве внаслідок одного з обстрілів поранення отримав 70-річний чоловік. Його госпіталізували, стан — середньої тяжкості.

Крім того, внаслідок атаки знищено автомобіль.

Удари по Сумщині

На Сумщині під ударом опинилися одразу кілька громад. У Шосткинській громаді внаслідок російських атак загинула жінка. У двох населених пунктах виникли пожежі у приватних домоволодіннях.

Також під обстрілами перебувала Роменська громада, де зафіксовано займання на об’єктах інфраструктури.

У самих Сумах рятувальники обстежили житловий сектор та АЗС після ударів — осередків пожеж не виявлено, постраждалих немає.

Візит глави МЗС Ірану до РФ

Міністр закордонних справ Іран Аббас Аракчі прибув до Росії для переговорів із керівництвом країни.

Очікується, що він проведе зустріч із Володимиром Путіним та іншими високопосадовцями, а також із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Серед ключових тем — переговори із США та можливі ініціативи щодо припинення вогню.

Пропозиція Ірану США щодо Ормузької протоки

Іран передав США нову пропозицію щодо врегулювання ситуації навколо Ормузької протоки.

Тегеран пропонує поетапний підхід: спочатку припинення вогню та зняття морської блокади, яка обмежує експорт нафти, а вже потім — повернення до переговорів щодо ядерної програми.

Водночас Дональд Трамп дав зрозуміти, що не поспішає змінювати стратегію та підтримує збереження тиску на Іран.

Очікується, що Білий дім найближчим часом визначить подальші кроки після внутрішніх консультацій.

Стрілянина у харківському метро

У Харкові ввечері 26 квітня сталася стрілянина у метро. На станції Історичний музей чоловік у стані алкогольного сп’яніння здійснив постріл зі стартового пістолета вгору.

За даними поліції, ніхто не постраждав. Порушника затримали, вирішується питання про притягнення його до відповідальності.

Угода з ЄБРР щодо ЧАЕС

Україна підписала угоду з ЄБРР про фінансування відновлення захисного конфайнменту над Чорнобильською АЕС.

За словами Дениса Шмигаля, перший етап фінансування становить €30 млн, а загалом партнери вже заявили про готовність надати близько €100 млн.

У перспективі для повного відновлення об’єкта потрібно понад €500 млн.

До ініціативи долучилися 24 країни, які підтримали програму відновлення ядерної безпеки в Україні.

Продовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

У разі ухвалення обмеження діятимуть до 2 серпня.

Документи найближчим часом розгляне профільний парламентський Комітет з питань національної безпеки та оборони, після чого їх винесуть до сесійної зали.

За попередніми оцінками, голосування може відбутися вже наприкінці квітня. Для ухвалення необхідно щонайменше 226 голосів народних депутатів.

Це продовження може стати вже 19-м із початку повномасштабної війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 524-ту добу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 524-ту добу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.