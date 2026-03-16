Уже у 2027 році Україна може підписати угоду про вступ до Європейського Союзу, навіть якщо частина технічних вимог ще буде в процесі виконання.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Тарас Качка в інтерв’ю з РБК-Україна.

— Ми підписуємо угоду, і продовжуємо виконувати те, що ще не виконали до кінця, – заявив Качка.

Тарас Качка зазначив, що ключовим для підписання угоди про вступ до ЄС є значний прогрес у верховенстві права. Решта вимог, за його словами, належать здебільшого до технічних деталей, які можна виконати поступово.

Віце-прем’єр-міністр наголошує: якщо основні реформи й закони запущені і працюють, як у випадку з підтримкою аграріїв чи енергетичною інтеграцією, формальне підписання угоди цілком можливе, а завершення дрібних деталей – питання часу.

— Для вступу в ЄС нам треба зрозуміти, що ми маємо виконати те, що вимагається. Це означає абсолютно серйозно, по-дорослому довести нормальну роботу по судочинству, доробити кримінально-процесуальний кодекс, судову експертизу, дореформувати правоохоронні органи, – пояснив Тарас Качка.

За його словами, вже цього року Україна може закрити повний перелік критеріїв, які треба виконати для того, щоб вступ до ЄС став можливим. Зокрема, Верховна Рада України має прийняти близько 300 законів.

Водночас він зазначає, що угода про вступ до Європейського Союзу набирає чинності лише після ратифікації 27 країнами-членами ЄС.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна буде технічно готова до вступу в ЄС до 2027 року, проте наразі деякі країни-члени блокують відкриття переговорних кластерів. Він наголосив, що Путін блокуватиме членство України в ЄС через Угорщину або іншу країну.

Тарас Качка також зазначив, що скепсис деяких країн ЄС пов’язаний із бажанням упевнитися, що реформи верховенства права в Україні будуть незворотними.

За його словами, Україна пропонує компроміс: швидше приєднання за умови впровадження спеціального механізму контролю (сейфгардів), який діятиме вже після нашого вступу. Він додав, що це дозволить країнам ЄС відстежувати виконання ключових реформ без затримки процесу інтеграції.

Нагадаємо, згідно з опублікованим сьогодні звітом за 2025 рік, Україна на 84% виконала угоду про асоціацію з ЄС.

