Попри оголошений режим тиші, у ніч проти 6 травня російські війська атакували Україну балістичними ракетами, авіаційною ракетою та 108 безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 6 травня: що відомо

Нічна атака розпочалася о 18:00 5 травня. Російські війська застосували дві балістичні ракети Іскандер-М із Ростовської області, одну керовану авіаційну ракету Х-31 з повітряного простору Курської області, а також 108 ударних БпЛА.

Серед них — дрони типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу Пародія. Пуски здійснювалися з районів Брянська, Курська, Міллерова, а також із тимчасово окупованих Донецька і Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 89 ворожих БпЛА на Півночі та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет, однієї керованої авіаційної ракети та дев’яти ударних БпЛА на восьми локаціях. Також уламки збитих цілей впали ще на одній локації.

Удари по Україні 6 травня: що відомо

Зранку 6 травня прогриміли вибухи у Харкові. Російські війська атакували місто ударними безпілотниками.

За словами чиновників, один із дронів влучив у приватний будинок у Новобаварському районі — там виникла пожежа, будівля згоріла. Також пошкоджені сусідні домоволодіння.

Загалом у цьому районі зафіксовано пошкодження щонайменше семи приватних будинків. Крім того, ще одного удару ворог завдав по Шевченківському району міста.

За даними ОВА, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Окрім цього, під ударами опинився Херсон. Унаслідок нічної атаки російських безпілотників в одному з районів міста виникли пожежі у квартирах багатоповерхівки.

Попри загрозу повторних ударів, рятувальники евакуювали із задимлених приміщень трьох жінок, одна з яких — маломобільна. Пожежі ліквідували.

Також російські війська атакували Запорізьку область. Ворог вдарив по об’єкту промислової інфраструктури. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Зранку під атакою опинилося Криворіжжя. Російські війська вдарили по регіону та Кривому Рогу дронами-камікадзе. У місті пошкоджено інфраструктуру, однак обійшлося без постраждалих.

Крім того, у Нікопольському районі ворог обстрілював Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську та Томаківську громади з дронів і артилерії. Пошкоджені адмінбудівля, готель, багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі.

За даними Повітряних сил, станом на ранок 6 травня ворожа атака триває – у повітряному просторі країни досі перебувають ворожі БпЛА.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив режим тиші з опівночі 6 травня.

Водночас Росія напередодні 9 травня оголосила власне “перемир’я” на два дні — 8 і 9 травня — нібито на честь річниці перемоги у Другій світовій війні.

При цьому в Міноборони РФ пригрозили у разі “зриву святкувань” завдати масованого ракетного удару по центру Києва.

У РНБО зазначили, що подібні заяви є черговим елементом інформаційного тиску, адже Росія й без того щодня завдає ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 533-тю добу.

