Безпілотники Сил оборони України посилюють удари по російській логістиці на тимчасово окупованих територіях, що може стати важливим фактором для майбутніх контрнаступів ЗСУ, пише ISW.

ISW про нову тактику ЗСУ

В Інституті вивчення війни (ISW) пишуть, що українські військові проводять розвідку та атакують наземні лінії постачання армії РФ на окупованій частині Донецької області — на відстані понад 100 км від фронту.

Зокрема, 1-й корпус Національної гвардії Азов повідомив про удари по російських військових об’єктах поблизу Маріуполя. Також там заявили, що українські дрони вже здатні перекривати логістику окупантів на відстані до 160 км від позицій операторів.

В ISW звернули увагу на геолокаційні відео, оприлюднені 6 та 8 травня. На кадрах зафіксовано удари українських БпЛА по російській вантажівці на трасі Маріуполь — Донецьк, приблизно за 95 км від лінії фронту.

Крім того, безпілотники були помічені безпосередньо в Маріуполі та вздовж траси М-14, яка є важливим маршрутом для забезпечення російських військ на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Аналітики наголошують, що ці транспортні артерії мають критичне значення для постачання армії РФ. Зокрема, траса Т-0509 використовується для забезпечення російських військ на півночі Донеччини, а М-14 — для логістики на південному напрямку.

В ISW зазначили, що можливість України завдавати ударів по рухомих цілях у глибокому тилу окупантів може створити ефект часткової “повітряної блокади поля бою”, що ускладнить російські наступальні операції та оборону від можливих контрнаступів ЗСУ.

Також аналітики підкреслили, що Україна активно нарощує кампанію ударів по тилових об’єктах РФ ще з кінця 2025 року, а з березня 2026-го інтенсивність таких атак помітно зросла.

Аналітики ISW вважають, що систематичні удари по логістиці РФ можуть підтримати майбутні українські контрнаступи – подібно до операцій, які раніше дозволили ЗСУ звільнити частину Куп’янська та території на півдні Дніпропетровської області.

