Президент України Володимир Зеленський повинен сам зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, якщо хоче зустрітися.

Про це прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив під час перельоту з Москви.

Фіцо про умову для переговорів Путіна та Зеленського

За словами прем’єр-міністра Словаччини, під час особистої зустрічі у Вірменії Володимир Зеленський нібито повідомив йому про готовність до переговорів із Володимиром Путіним у будь-якому форматі.

Фіцо стверджує, що передав це послання російському диктатору під час поїздки до Москви 9 травня.

Після цього словацький прем’єр озвучив відповідь Путіна.

— Якщо український президент зацікавлений у зустрічі, він має зв’язатися зі своїм російським колегою телефоном, — переказав Фіцо позицію очільника Кремля.

Водночас прем’єр Словаччини позитивно висловився щодо продовження режиму припинення вогню до 11 травня.

— Я назвав припинення вогню абсолютно необхідним, щоб дати простір тому, що абсолютно необхідно – дипломатичним зусиллям, діалогу, переговорам, які в тисячу разів корисніші, ніж взаємне вбивство, — заявив він.

Під час коментарів після поїздки до Москви Роберт Фіцо також заявив, що виступає проти “нової залізної завіси” між Росією та Європейським Союзом.

Крім того, словацький прем’єр наголосив, що зацікавлений у “нормальних і взаємовигідних” відносинах із Росією.

Він вкотре зауважив, що підтримує діалог і дипломатичні контакти між країнами.

Напередодні Володимир Путін заявив, що допускає можливість особистої зустрічі з Володимиром Зеленським не лише в Москві, а й у третій країні.

Однак, за словами диктатора, така зустріч можлива лише після досягнення “остаточних домовленостей”.

Водночас у Кремлі продовжують наполягати, що переговори мають відбуватися на російських умовах.

Нагадаємо, що Роберт Фіцо у Москві взяв участь у заходах до 9 травня, поклавши вінок до меморіалу Могила невідомого солдата біля Кремля.

Під час цього візиту словацький прем’єр заявив, що хоче передати “послання від європейських політиків”, а також підтримав будь-яку форму припинення вогню між Україною та Росією.

Крім того, Фіцо назвав себе “чорною вівцею” Європейського Союзу через свою позицію щодо Росії.

