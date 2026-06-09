Карта бойових дій на 9 червня 2026 — ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 260 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
За уточненою інформацією вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 282 керованих авіабомби.
Крім того, застосував 10 282 дрони-камікадзе та здійснив 3 725 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 – із реактивних систем залпового вогню.
Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2026
Ситуація в Україні на 9 червня 2026
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, агресор здійснив 66 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Тернової, Волохівки.
На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Глушківка, Новоплатонівка.
На Лиманському напрямку ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Рідкодуб та у бік Дробишевого, Ольгівки, Діброви, Лимана, Озерного.
На Слов’янському напрямку противник штурмував 14 разів у районах Різниківки, Закітного, Липівки та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.
На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Маркове.
На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 12 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Костянтинівка, Русин Яр.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Кучерів Яр, Шевченко, Сергіївка, Мирне, Новопавлівка, Новопідгородне, Дорожнє.
На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів, у районах Січневого, Вороного, Злагоди та у бік Вербового.
На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 34 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Оленокостянтинівка, Залізничне та у бік Воздвижівки, Косівцевого, Цвіткового, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Білогір’я, Щербаки та Плавні.
На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати ворога на 9 червня 2026 року
-
особового складу – близько 1 376 320 (+1 370) осіб;
-
танків – 12 001 (+4) од;
-
бойових броньованих машин – 24 710 (+5) од;
-
артилерійських систем – 43 639 (+75) од;
-
РСЗВ – 1 851 (+4) од;
-
засобів ППО – 1 411 (+2) од;
-
літаків – 436 (+0) од;
-
гелікоптерів – 353 (+0) од;
-
наземних робототехнічних комплексів – 1 614 (+7) од;
-
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 338 327 (+2 103) од;
-
крилатих ракет – 4 733 (+0) од;
-
кораблів / катерів – 33 (+0) од;
-
підводних човнів – 2 (+0) од;
-
автомобільної техніки та автоцистерни – 104 796 (+382) од;
-
спеціальної техніки – 4 253 (+4) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 567-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.