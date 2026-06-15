Ракета Бандероль: особливості та технічні характеристики нової російської зброї
Уночі проти 15 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак за останній час, застосувавши сотні безпілотників і десятки ракет різних типів.
За даними Повітряних сил України, окупанти випустили 611 дронів та 70 ракет, намагаючись завдати ударів по об’єктах у різних регіонах країни.
Серед засобів ураження, які використала РФ під час масованого обстрілу, була й ракета Бандероль.
Якою є ракета s8000 Бандероль на вигляд, які її особливості та технічні характеристики — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Що таке російська ракета Бандероль
Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions оприлюднило характеристики нової ракети російського виробництва S8000 Бандероль.
Ракета S8000 виготовляється підприємством Кронштадт, яке перебуває під міжнародними санкціями. Наразі ракета адаптується для пуску з ударних вертольотів Мі-28Н, хоча її початковим носієм є БпЛА Оріон того ж виробництва.
Якщо порівняти Бандероль з такими ракетами, як 9М727, Х-101 або 3М-14, то вона вирізняється здатністю здійснювати маневри з меншим радіусом повороту. При цьому ракета зберігає характерну для крилатих ракет траєкторію польоту.
До особливостей ракети s8000 Бандероль можна віднести використання різноманітних іноземних компонентів, зокрема:
- Реактивного двигуна Swiwin SW800Pro китайського виробництва, призначеного для авіамодельного спорту; такий двигун доступний для придбання на онлайн-платформах на кшталт AliExpress, орієнтовна ціна — близько $16 тис.
- Телеметричного модуля RFD900x, виготовленого в Австралії, або його аналогічної версії китайського походження.
- Інерціальної навігаційної системи (ймовірно виготовляється в Китаї).
- Акумуляторних батарей японської компанії Murata.
- Сервоприводів Dynamixel MX-64AR, вироблених південнокорейською компанією Robotis.
- Захищеної від перешкод антени типу CRP Комета-М8 (розробка російського підприємства ВНІІР-Прогрес), яка також встановлюється на безпілотники типу Герань, УМПК та УМПБ.
Також спостерігається використання близько двадцяти мікросхем, виготовлених у США, Китаї, Японії, Південній Кореї та Швейцарії.
Більшість іноземних компонентів для s8000 надходить через мережу “чіп і діп” (одного з найбільших російських дистриб’юторів електроніки).
Загалом експертам вдалося встановити більше ніж 20 основних елементів ракети S8000, а також орієнтовно 30 компаній, що беруть участь у її виготовленні чи забезпеченні компонентами.
Ракета s8000 Бандероль: технічні характеристики
Ворожа крилата ракета S8000 Бандероль має реактивний двигун та може розвивати максимальну швидкість до 650 км/год, а крейсерську — до 560 км/год.
Габарити ракети:
- довжина — близько 5 м;
- діаметр корпусу — 30 см;
- розмах крил — 2,2 м.
До тактико-технічних характеристик нової російської крилатої ракети Бандероль можна віднести:
- дальність польоту — до 500 км;
- двигун Swiwin SW800Pro китайського виробництва;
- бойова частина — ОФБЧ-150 масою 114,3 кг, з них вага вибухової речовини становить 49,5 кг;
- паливо — авіаційний гас.
Defense Express зазначає, що йдеться про новий зразок озброєння РФ, який візуально схожий на американську протикорабельну ракету великої дальності типу AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile).
Тобто s8000 Бандероль — дешева крилата ракета для масового виробництва. Аналітики припускають, що вперше її було помічено наприкінці 2024 року на полігоні Капустин Яр.
Фото: Головне управління розвідки Міноборони України