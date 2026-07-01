Під час нічної атаки на Україну 1 липня російські війська застосували балістичну та керовану авіаційну ракети, а також 151 безпілотник різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 1 липня: що відомо

У ніч на 1 липня (з 18:00 30 червня) російські війська атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М із тимчасово окупованого Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59 з акваторії Чорного моря, а також 151 ударним безпілотником типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

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Запуски безпілотників здійснювалися з районів Брянська, Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованої частини Донецької області та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 07:30, сили протиповітряної оборони збили керовану авіаційну ракету Х-59 та 130 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 16 локаціях.

Ще на чотирьох локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

Інформація щодо місця падіння балістичної ракети уточнюється. Станом на ранок повідомлень про руйнування чи постраждалих через неї не надходило.

Нагадаємо, що зранку 1 липня російські війська атакували безпілотником маршрутний автобус у Центральному районі Херсона.

За словами Олександра Прокудіна, удар стався близько 07:00.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранення.

У Херсонській окружній прокуратурі уточнили, що постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості.

За фактом російського удару розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Станом на ранок ворожа атака досі триває. У Повітряних силах повідомляють про декілька російських БпЛА у повітряному просторі країни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 589-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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