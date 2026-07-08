Коли буде потепління в Одесі: чи надовго затримається прохолодна погода
- Після спеки в Одеській області очікується кілька днів прохолоднішої погоди з короткочасними дощами та грозами.
- Найпрохолоднішим днем тижня стане 10 липня, коли температура вдень знизиться до +22°C.
Жителів Одеської області найближчими днями чекає хмарна погода. Після спекотного періоду температура повітря знизиться, а в регіоні пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Коли буде потепління в Одесі та чи варто очікувати сонячної погоди, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.
Що з погодою в Одесі: прогноз до кінця тижня
За прогнозом синоптиків Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів, потепління в Одесі найближчими днями не очікуєтся. Погоду на Одещині та морському узбережжі найближчі кілька днів визначатиме циклонічна діяльність.
Завдяки надходженню прохолоднішого повітря з північного заходу температурний фон стане комфортнішим. Упродовж кількох днів можливі короткочасні грозові дощі.
Море залишатиметься спокійним із легким хвилюванням, а температура морської води становитиме 21-22°C, що є комфортною для купання.
Попри прохолоду, синоптики попереджають, що в області й надалі зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
8 липня очікується хмарна погода з проясненнями. Дощі прогнозують як удень, так і вночі. Повітря прогріється до +24°C, у нічні години температура становитиме близько +22°C.
9 липня буде мінлива хмарність. Удень можливі сонячні прояснення, однак місцями не виключений невеликий дощ. Вдень очікується до +25°C, уночі +19°C.
10 липня стане найпрохолоднішим днем тижня. Прогнозують хмарну погоду та дощ. Максимальна температура повітря вдень сягне +22°C, уночі стовпчики термометрів опустяться до +19°C.
Коли знову прийде тепло в Одесу
Також відомо, коли покращиться погода в Одесі. Синоптики розповіли, що вже 11 липня опади припиняться, а погода знову стане сонячною та сухою. Вдень повітря прогріється до +26°C, уночі буде близько +18°C.
Проте протягом наступного тижня погода знову буде нестійкою. Отже у найближчий тиждень не варто очікувати сухої та спекотної погоди.