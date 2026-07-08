Жителів Одеської області найближчими днями чекає хмарна погода. Після спекотного періоду температура повітря знизиться, а в регіоні пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Коли буде потепління в Одесі та чи варто очікувати сонячної погоди, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Що з погодою в Одесі: прогноз до кінця тижня

За прогнозом синоптиків Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів, потепління в Одесі найближчими днями не очікуєтся. Погоду на Одещині та морському узбережжі найближчі кілька днів визначатиме циклонічна діяльність.

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Завдяки надходженню прохолоднішого повітря з північного заходу температурний фон стане комфортнішим. Упродовж кількох днів можливі короткочасні грозові дощі.

Море залишатиметься спокійним із легким хвилюванням, а температура морської води становитиме 21-22°C, що є комфортною для купання.

Попри прохолоду, синоптики попереджають, що в області й надалі зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

8 липня очікується хмарна погода з проясненнями. Дощі прогнозують як удень, так і вночі. Повітря прогріється до +24°C, у нічні години температура становитиме близько +22°C.

9 липня буде мінлива хмарність. Удень можливі сонячні прояснення, однак місцями не виключений невеликий дощ. Вдень очікується до +25°C, уночі +19°C.

10 липня стане найпрохолоднішим днем тижня. Прогнозують хмарну погоду та дощ. Максимальна температура повітря вдень сягне +22°C, уночі стовпчики термометрів опустяться до +19°C.

Коли знову прийде тепло в Одесу

Також відомо, коли покращиться погода в Одесі. Синоптики розповіли, що вже 11 липня опади припиняться, а погода знову стане сонячною та сухою. Вдень повітря прогріється до +26°C, уночі буде близько +18°C.

Проте протягом наступного тижня погода знову буде нестійкою. Отже у найближчий тиждень не варто очікувати сухої та спекотної погоди.

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