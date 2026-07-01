Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі ще зарано коментувати обвинувачення, висунуті громадянину України Сергію Кузнєцову в Німеччині у справі підриву газогонів Північний потік.

Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, передає Укрінформ.

Зеленський прокоментував справу Сергія Кузнєцова

– Ми не знаємо зараз всіх деталей цього процесу, ми не отримували офіційно всіх деталей, принаймні я (деталей процесу, – Ред.) не бачив, – сказав Зеленський.

Президент додав, що після обміну інформацією між компетентними органами України та Німеччини з цього питання буде надано відповідну реакцію.

Зараз дивляться

За словами Зеленського, зараз робити будь-які висновки щодо цієї справи передчасно.

Нагадаємо, генеральна прокуратура Німеччини сьогодні офіційно висунула обвинувачення громадянину України Сергію Кузнєцову у справі щодо підриву газопроводів Північний потік.

За інформацією німецьких медіа, справа стосується вибухів на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Німецька прокуратура звинувачує Кузнєцова у причетності до групи осіб, яка встановила вибухові пристрої на газопроводах поблизу данського острова Борнхольм у Балтійському морі.

Йому інкримінують змову з метою здійснення вибуху, антиконституційний саботаж і руйнування важливих споруд. Сам підозрюваний усі обвинувачення заперечує.

У листопаді Італія екстрадувала його до Німеччини.

Перебуваючи в італійській в’язниці, Кузнєцов оголосив голодування, вимагаючи поваги до своїх основних прав.

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