Зеленський відреагував на висунуті звинувачення українцю в підриві Північних потоків
- Президент Володимир Зеленський заявив, що коментувати справу підриву газогонів Північний потік поки зарано.
- За його словами, Україна ще не отримала всієї інформації від Німеччини щодо цієї справи.
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі ще зарано коментувати обвинувачення, висунуті громадянину України Сергію Кузнєцову в Німеччині у справі підриву газогонів Північний потік.
Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, передає Укрінформ.
Зеленський прокоментував справу Сергія Кузнєцова
– Ми не знаємо зараз всіх деталей цього процесу, ми не отримували офіційно всіх деталей, принаймні я (деталей процесу, – Ред.) не бачив, – сказав Зеленський.
Президент додав, що після обміну інформацією між компетентними органами України та Німеччини з цього питання буде надано відповідну реакцію.
За словами Зеленського, зараз робити будь-які висновки щодо цієї справи передчасно.
Нагадаємо, генеральна прокуратура Німеччини сьогодні офіційно висунула обвинувачення громадянину України Сергію Кузнєцову у справі щодо підриву газопроводів Північний потік.
За інформацією німецьких медіа, справа стосується вибухів на об’єктах енергетичної інфраструктури.
Німецька прокуратура звинувачує Кузнєцова у причетності до групи осіб, яка встановила вибухові пристрої на газопроводах поблизу данського острова Борнхольм у Балтійському морі.
Йому інкримінують змову з метою здійснення вибуху, антиконституційний саботаж і руйнування важливих споруд. Сам підозрюваний усі обвинувачення заперечує.
У листопаді Італія екстрадувала його до Німеччини.
Перебуваючи в італійській в’язниці, Кузнєцов оголосив голодування, вимагаючи поваги до своїх основних прав.