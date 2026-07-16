Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що новина про відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони стала для нього несподіванкою. Водночас він наголосив на важливості збереження безперервності спільних оборонних проєктів між Україною та Європейським Союзом.

Про це Кубілюс сказав в інтерв’ю Європейській правді.

Єврокомісар про відставку Федорова

За словами єврокомісара, про можливі кадрові зміни він дізнався дорогою з Варшави до польського Хелма. Зокрема, йому повідомили про майбутню відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

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Кубілюс зазначив, що іноді оновлення уряду є необхідним, а також додав, що чув позитивні оцінки щодо нового очільника уряду від українських співрозмовників.

Водночас найбільше його занепокоїло питання керівництва оборонною сферою України.

– Ми дуже тісно співпрацювали з Михайлом Федоровим і до його призначення, і особливо після того, як він очолив Міністерство оборони. За цей час вдалося реалізувати багато важливих рішень, — зазначив єврокомісар.

Він підкреслив, що в Європейському Союзі можуть виникнути запитання щодо причин заміни посадовця, з яким вже було налагоджено ефективну взаємодію.

За словами Кубілюса, нині особливо важливо не допустити затримок у реалізації спільних оборонних програм. Він нагадав, що ЄС уже затвердив механізми використання близько €60 млрд фінансування, зокрема для виробництва дронів в Україні, а перші кошти вже надійшли українській стороні.

Крім того, єврокомісар повідомив, що вже цього тижня Україна має отримати черговий транш європейської допомоги. За його словами, ці кошти можуть бути спрямовані на закупівлю ракет, винищувачів та іншого критично важливого військового обладнання.

Окремо Кубілюс наголосив на важливості продовження роботи над перспективними проєктами, серед яких розвиток антибалістичної системи Freyja та виробництво українських балістичних ракет. За його словами, реалізація цих планів має залишатися одним із пріоритетів співпраці України та ЄС.

Нагадаємо, сьогодні зранку у низці міст України люди вийшли на мітинги проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Джерело : Європейська правда

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