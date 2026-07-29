Виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара заявив, що уряд призначив двох його заступників – Сергія Боєва та Любов Галан.

Боєв і Галан – заступники міністра оборони

– Формуємо команду, здатну швидко перетворювати потреби Сил оборони на конкретні рішення. Сьогодні уряд призначив двох заступників міністра оборони України. Це посилення за ключовими напрямами: міжнародна підтримка та людський капітал, – повідомляє Міноборони у середу, 29 липня.

За його словами, Сергій Боєв обійматиме посаду заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції та відповідатиме за міжнародний напрям.

– Його завдання – переводити домовленості з партнерами у рішення для Сил оборони: фінансування, постачання, спільні проєкти, розвиток українського ОПК і довгострокові програми підтримки, – зазначив в.о. міністра.

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Любов Галан відповідатиме за розвиток і збереження людського капіталу Сил оборони.

– У фокусі – ефективне комплектування, зрозуміле кар’єрне зростання, соціальний захист військовослужбовців і їхніх родин, якісна підготовка особового складу, охорона здоров’я, а також правила, які чітко визначають права й обов’язки військових та захищають їх від свавілля, – додав Хмара

Що відомо про нових заступників міністра оборони

Сергій Боєв – український державний діяч, який раніше працював на керівних посадах у Міністерстві оборони.

У різні роки він працював у JPMorgan Chase, Credit Suisse, Boston Consulting Group Ukraine, Укргазвидобуванні та Нафтогазі.

У 2023 році Боєва призначили заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості з питань європейської інтеграції. Із 2024 року він продовжив роботу в Міністерстві оборони.

13 липня 2026 року Боєва звільнили з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Після атаки РФ на Вишневе і детонації складу з боєприпасами в Україні оголосили конкурс на посаду генерального директора Укроборонпрома. Тимчасовим очільником компанії призначили Сергія Боєва.

Любов Галан – правозахисниця, співзасновниця та очільниця організацій Принцип і Frontline.Care, які займаються захистом прав військових та підтримкою ветеранів.

Вона народилася у 1996 році у Львові. Здобула історичну освіту в Національному університеті Києво-Могилянська академія, де отримала ступінь бакалавра у 2017 році та магістра у 2019 році. Із 2021 року навчається в аспірантурі НАУКМА.

У 2022 році Галан разом із випускниками Києво-Могилянської академії заснувала благодійну організацію Frontline.Care, яка надає волонтерську допомогу українській армії.

У 2023 році разом з адвокатом та військовим Масі Найємом вона заснувала громадську організацію Принцип та очолила її. Організація займається підтримкою та правовим захистом українських військових і ветеранів.

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